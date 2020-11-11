Китайская компания Midea вложит в производство холодильников в Татарстане 1 млрд рублей

КАЗАНЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Китайский производитель бытовой техники Midea вместе с российским партнером ООО "Континент производственные решения" запустит в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Алабуга" (Татарстан) производство холодильников мощностью 350 тыс. единиц в год. Объем инвестиций составит 1 млрд рублей, сообщила в среду пресс-служба ОЭЗ.

Наблюдательный совет ОЭЗ "Алабуга" под председательством президента Республики Татарстан Рустама Минниханова в среду одобрил два новых инвестиционных проекта с общим объемом частных инвестиций более 7,6 млрд рублей. Один из них представляет собой производство холодильников.

"Проект по производству холодильников объемом 350 тыс. единиц в год. Инициатором проекта является крупнейший китайский производитель бытовой техники Midea и их российский партнер ООО "Континент производственные решения". Общий объем инвестиций составит 1 млрд рублей, будет создано 276 рабочих мест. Производственные мощности компания разместит в индустриальном парке "Синергия 2" на площади 24 364 кв. м", - говорится в сообщении.

Вице-президент компании Midea Зел Цзян отметил, что российский рынок важен для производителя. "Локализация в ОЭЗ "Алабуга" для нас важна в долгосрочной перспективе, поэтому мы надеемся на успешную реализацию проекта в ОЭЗ "Алабуга", - сказал он.

На заседании набсовета ОЭЗ "Алабуга", "Континент производственные решения" и "Мидея Электрик Трэйдинг ЛТД" подписали меморандум о сотрудничестве, который предполагает создание в особой экономической зоне производства компонентной базы и микроэлектроники для выпуска бытовой техники.

"Алабуга" - крупнейшая ОЭЗ промышленно-производственного типа в России, созданная в 2005 году в Елабужском муниципальном районе. На территории ОЭЗ действуют 33 производства. Объем фактически вложенных частных инвестиций составляет 140,5 млрд рублей, объем выручки резидентов за 2019 год превысил 82 млрд рублей, объем налоговых и таможенных платежей за весь период деятельности составил 22,3 млрд рублей.