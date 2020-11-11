Белоусов призвал экспертов не навязывать свое мнение управленцам

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Эксперты не должны навязывать управленцам свое мнение, так как они не несут за свои предложения ответственности, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на форуме "Сильные идеи для нового времени", организованном Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс.

"Если ты эксперт, то говори, что мне так кажется, и все, отойди спокойно в сторонку. Где бы ты ни работал, в Высшей школе экономики или, например, в Счетной палате", - отметил Белоусов.

При этом он добавил, что мнение экспертов учитывается, но "не надо говорить, что так надо сделать".

"Я сам очень долго был экспертом. Знаете, чем эксперт отличается от неэксперта? Тем что эксперт - это умный, но безответственный человек", - сказал он.

По его словам, необходимой ответственностью обладают госуправленцы. "Я так считаю, и так надо делать - это две большие разницы, как говорят в известном городе. [...] Вот Сергей Семенович [Собянин], может говорить, как надо сделать, потому что он тянет на себе ответственность за огромную агломерацию", - сказал он.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития.

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