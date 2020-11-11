Продажи Alibaba по случаю Дня холостяка уже достигли $70 млрд

ШАНХАЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Общий объем продаж по случаю Дня холостяка (11 ноября) на принадлежащей китайской компании Alibaba площадке Tmall уже преодолел отметку в 372,3 млрд юаней (примерно $70 млрд). Такие данные были зафиксированы к 20:05 по местному времени (15:05 мск) на табло в принадлежащем Alibaba центре научного взаимодействия наукограда будущего в провинции Ханчжоу.

За первые 30 минут тотальной распродажи после полуночи по местному времени (19:00 мск 10 ноября) объем продаж превысил 372,3 млрд юаней (около $56,4 млрд).

В этом году тотальная распродажа на платформах Alibaba проходит не только 11 ноября. Ранее компания объявила о том, что к акции было добавлено три дополнительных дня - с 1 по 3 ноября, что позволило покупателям получить доступ к большему числу товаров и скидок.

День тотальной распродажи, называемый в Китае Днем холостяка, или Всемирным днем шопинга, с 2009 года традиционно проводится на площадках Alibaba 11 ноября. В этот день в течение 24 часов магазины значительно снижают цены на всех торговых онлайн-площадках компании. В 2019 году глобальная распродажа, организованная Alibaba, установила новый рекорд: общий объем продаж компаний-участников составил 268,4 млрд юаней (около $38,4 млрд), что на 26% больше показателя 2018 года.