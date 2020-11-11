Глава Мурманской области отметил готовность региона сделать ставку на электромобили

МУРМАНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис назвал актуальной с точки зрения экологии тенденцию появления электромобилей на севере и высказал намерение сделать ставку на развитие соответствующей инфраструктуры в течение ближайших пяти лет. Об этом он заявил в среду на форуме "Сильные идеи для нового времени", организованном Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом "Росконгресс".

"Мы считаем, что тема электромобилей на севере еще более актуальна и с точки зрения экологии - когда человек вынужден прогревать машину, она стоит во дворе, коптит, и выхлопные газы идут дальше по этажам. И мы хотим стимулировать электромобили, и через это стимулировать, в том числе, электроподзарядки, инфраструктуру, чтобы в ближайшие пять лет на это сделать ставку. Это точно и по экологии правильно, и по экономике будет правильно", - сказал Чибис.

Он обозначил также еще четыре основных направления, по которым в сфере развития транспортной мобильности в Заполярье уже идет работа - это строительство новых автопарковок, онлайн-контроль работы общественного транспорта, усиленное внимание к проектированию и ремонту тротуаров, развитие системы проката велосипедов и самокатов. Проект по запуску первого в Арктической зоне велопроката в Мурманске был реализован в июле, оборудовано десять станций по десять велосипедов на каждой, и он получил большой отклик среди городского населения.

"На меня многие старожилы поглядывали с недоумением - ну Север же, какие велосипеды? Я вам скажу: такого бума и активности велосипедного движения я редко где видел. Стало совершенно очевидно: привычные заблуждения, что на Севере это все не работает, потому что холодно, - это все неправда. Велопрокаты, такая городская мобильность - это и транспорт, и проведение свободного времени, и развлечение. Это, конечно, непростая задача с учетом градостроительных норм и того, как спроектированы и построены наши города. Но это вызов, с которым надо работать", - подчеркнул Чибис.

Что касается электромобилей и инфраструктуры для них, глава региона отметил, что в области оборудованы пока только две подзарядные станции для электромобилей: в Мурманске и в Заполярном, у границы с Норвегией. В октябре в ходе II международной онлайн-сессии "Баренцев/ Евроарктический регион против коронавируса" сообщалось, что Норвегия рассматривает возможность после пандемии запустить электрошатл между Заполярным и Киркенесом. Губернатор Чибис эту идею поддержал.