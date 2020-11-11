В Геленджике обследуют пять участков для поиска источников водоснабжения

КРАСНОДАР, 11 ноября. /ТАСС/. Специалисты Южморгеологии определили пять приоритетных участков под Геленджиком, где могут располагаться источники воды. На них в течение четырех месяцев планируют провести исследования для решения проблемы водоснабжения, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города в среду.

В этом году из-за отсутствия продолжительных осадков обмелели собственные источники водоснабжения таких крупных курортных городов, как Геленджик и Новороссийск, в разгар туристического сезона местные власти были вынуждены ввести графики подачи воды населению. Бесперебойное водоснабжение Новороссийска на 70% зависит от Троицкого группового водопровода, на остальные 30% - от собственных источников, среди которых Неберджаевское водохранилище, уровень воды в котором достиг критического значения, и обмелевшие ранее Пенайские источники. Сообщалось, что на Кубани будут проводиться геологические изыскания новых источников водоснабжения

"Размер запасов пресной воды в границах города в данный момент не определен, точно известно, что вода есть. Она находится в природных так называемых трещенных коллекторах, которые пролегают под Геленджиком и спускаются к морю. На сегодняшний день по результатам анализа архивной и фондовой геологической информации, предварительно выделены пять первоочередных перспективных участков. Они будут предметно изучены путем геолого-геофизических исследований в ближайшее время, работа уже начата и займет порядка четырех месяцев", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что работы проводятся специалистами Южморгеологии, после анализа уровня запасов воды и ее качества планируется пробурить опытные скважины для наблюдений за объемами воды в них в течение года.

Метеорологи назвали 2020 год одним из самых засушливых в истории. В некоторых муниципалитетах Краснодарского края, в том числе в курортных населенных пунктах, больше полугода не было продолжительных осадков, дожди были кратковременными или залповыми, вода моментально стекала в море.