Греф ожидает от нового руководства США попыток применять санкционные практики против РФ

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф ожидает, что новое руководство США может пытаться применять санкционные практики в отношении России. Такое мнение он высказал в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия-1" , комментируя возможные итоги выборов президента США.

"Сложно пока предсказывать, какой будет политика США. Скорее всего, эта политика будет возвращена примерно на уровень взаимоотношений президента [Барака] Обамы. Скорее всего, что, ну, будет микширован конфликт с Китаем. Восстановление Североатлантического альянса с Европой. Скорее всего, что продолжатся какие-то сложности и попытки применять санкционные практики в отношении России", - отметил Греф.

При этом он затруднился предсказать, какие именно санкции могут ожидать Россию.

"Двумя предыдущими администрациями исчерпан огромный запас санкций. Уже, собственно говоря, объектов для санкций осталось не так много, - сказал Греф. - Следующие санкции могут быть очень радикальными, которые могут привести к очень существенному дисбалансу в мировых отношениях. Я не думаю, что кто-то сегодня заинтересован создавать еще одну такую точку напряжения".