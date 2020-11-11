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Греф ожидает от нового руководства США попыток применять санкционные практики против РФ

Глава Сбербанка предполагает, что политика будет возвращена примерно на уровень взаимоотношений с президентом Обамой

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф ожидает, что новое руководство США может пытаться применять санкционные практики в отношении России. Такое мнение он высказал в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия-1", комментируя возможные итоги выборов президента США.

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"Сложно пока предсказывать, какой будет политика США. Скорее всего, эта политика будет возвращена примерно на уровень взаимоотношений президента [Барака] Обамы. Скорее всего, что, ну, будет микширован конфликт с Китаем. Восстановление Североатлантического альянса с Европой. Скорее всего, что продолжатся какие-то сложности и попытки применять санкционные практики в отношении России", - отметил Греф.

При этом он затруднился предсказать, какие именно санкции могут ожидать Россию.

"Двумя предыдущими администрациями исчерпан огромный запас санкций. Уже, собственно говоря, объектов для санкций осталось не так много, - сказал Греф. - Следующие санкции могут быть очень радикальными, которые могут привести к очень существенному дисбалансу в мировых отношениях. Я не думаю, что кто-то сегодня заинтересован создавать еще одну такую точку напряжения".

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СШАРоссияГреф, Герман Оскарович
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