СП: рост финансирования из резервного фонда не гарантирует достижения целей

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Направление средств из резервного фонда правительства РФ на финансовое обеспечение госпрограмм и федеральных целевых программ не всегда способствует достижению целей и задач этих программ. Об этом говорится в отчете Счетной палаты.

"В ряде случаев бюджетные ассигнования резервного фонда направлялись на финансовое обеспечение реализации мероприятий госпрограмм, среди показателей которых отсутствуют показатели, сопоставимые с целями, установленными решениями правительства Российской Федерации о выделении бюджетных ассигнований резервного фонда. В результате значительное увеличение ресурсного обеспечения отдельных мероприятий госпрограмм не всегда способствует достижению целей и задач указанных программ и, как следствие, целей национальных проектов, установленных Указом N 204", - указывается в отчете.

Ведомство отмечает, что в большинстве случаев при предоставлении средств из резервного фонда уточнение объема финансового обеспечения необходимого для реализации госпрограмм, так же как и уточнение показателей госпрограмм не производится.

"При направлении бюджетных ассигнований резервного фонда на финансовое обеспечение госпрограмм в большинстве случаев не проводится актуализация их ресурсного обеспечения и показателей. Это ведет к нарушению взаимосвязи затраченных ресурсов и полученных результатов, может искажать реальную оценку эффективности деятельности органов исполнительной власти и используемых ими бюджетных ассигнований при реализации госпрограмм", - отмечает аудитор Счетной палаты Данил Шилков, слова которого приводятся в сообщении ведомства.

Счетная палата отмечает, что в пояснительных записках о решении выделить бюджетные средства не всегда указано, как эти средства повлияют на достижение целей госпрограммы и повлияют ли вообще. "Так, в 2018 году почти 90% решений о выделении средств не содержали эти сведения, в 2019 году чуть меньше - около 83%. С 2020 года указывать эти данные стало уже обязательным требованием. Тем не менее, в I полугодии 2020 г. - в 62% пояснительных записок они отсутствовали", - говорится в сообщении.

Кроме того, проекты решений о выделении средств из резервного фонда порой вносятся в правительство не по поручению председателя правительства, а на основании решений его заместителей. Такая практика является процессуальным нарушением.

Строгий контроль за выделением средств

Счетная палата отмечает, что первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко согласилась с выводами ведомства. По ее мнению, нужен строгий контроль за выделением средств из резервного фонда и за актуализацией госпрограмм, получающих эти ассигнования.

"Мы везде это пишем, во всех наших замечаниях к любым распоряжением говорим, что нужно делать ссылки на факторы, показатели госпрограмм, на влияние или невлияние. Например, мы в этом году выделяем большую часть средств на строительство, чтобы компенсировать провалы строительного рынка во время пандемии. Это все нужно описывать. Поэтому в январе 2021 года, когда будем готовить новое распоряжение, опять будем ссылаться на заключение Счетной палаты и результаты контрольных мероприятий, будем опять в правительство все это писать, чтобы это все было учтено. Рассчитываем на то, что мы это сможем сделать, и ситуация с контролем будет еще больше усилена", - заключила Татьяна Нестеренко.