Сахалинэнерго вложила в этом году в предзимнюю ремонтную кампанию 2,1 млрд рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Сахалинэнерго вложила в этом году 2,1 млрд рублей в ремонт энергосистемы Сахалинской области перед зимним периодом, что на 60% больше суммы 2019 года. Об этом сообщила в четверг пресс-служба энергокомпании.

"Сахалинэнерго в текущем году направило на ремонтную кампанию 2,1 млрд рублей. Это на 744 млн рублей больше, чем в 2019 году", - говорится в сообщении. В нем поясняется, что увеличение финансирования связано с капитальным ремонтом одной из газотурбинных установок Южно-Сахалинской ТЭЦ-1.

По информации компании, в ходе подготовки к зиме на Сахалинской ГРЭС-2 завершен расширенный текущий ремонт двух турбоагрегатов. На Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 выполнены капитальный ремонт одного котлоагрегата, одной газотурбинной установки (ГТУ) и одной дожимной компрессорной станции (ДКС). Проведены текущие ремонты 25 единиц основного паросилового оборудования, а также 8 технических обслуживаний ГТУ и 3 ДКС. Отремонтированы 16 силовых трансформаторов на подстанциях, выполнен текущий ремонт 251 трансформаторной подстанции и более 106 км линий электропередачи всех классов напряжения. На электростанциях создан необходимый запас жидкого и твердого топлива.

К оперативному реагированию в ПАО "Сахалинэнерго" готовы 41 аварийная бригада из 467 человек и 219 единиц автотранспортной и спецтехники.

В сентябре этого года вице-премьер правительства РФ - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отмечал низкую степень надежности энергосистемы российского Дальнего Востока. Он напомнил, что после каждого сильного циклона или метели жители большого количества мелких населенных пунктов часто остаются без электроэнергии более чем на один день. Трутнев порекомендовал главам регионов решить вопросы, связанные с проблемами в энергосистеме.