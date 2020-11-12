Международная выставка туризма и продовольствия пройдет с 19 по 22 ноября на Хайнане

ХАЙКОУ /Китай/, 12 ноября. /ТАСС/. Шестая Хайнаньская международная выставка туризма и продовольствия пройдет с 19 по 22 ноября в городе Хайкоу (административный центр южной китайской провинции Хайнань). Об этом говорится на официальном сайте мероприятия.

Выставка пройдет в Хайнаньском международном выставочном конгресс-центре. Ее площадь составит более 35 тыс. кв. м, на мероприятии будет представлено свыше 1,5 тыс. стендов.

Среди экспонентов этого года производители продуктов питания, алкогольной продукции, представители индустрии туризма и развлечений, а также сопутствующих отраслей. По словам организаторов, на выставке этого года будут представлены как крупные, зарекомендовавшие себя бренды, так и начинающие компании.

В рамках экспо состоится ряд тематических мероприятий, среди которых выставка общественного питания, международная выставка франчайзинга, форум по развитию туризма и продовольствия и другие.

Хайнаньская международная выставка туризма и продовольствия пройдет в рамках 21-го Международного карнавала "Остров туризма", который откроется в провинции Хайнань 20 ноября и будет посвящен диверсификации и развитию новых видов отдыха. Праздник организован Министерством культуры и туризма КНР и правительством Хайнаня и продлится до конца 2020 года. В течение полутора месяцев на острове пройдут Всемирная ярмарка развлекательного туризма, Международная гастрономическая ярмарка, развлекательные мероприятия, а также серия спортивных состязаний.