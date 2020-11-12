Промышленные предприятия в Бурятии сохранили прирост производства в 2020 году

УЛАН-УДЭ, 12 ноября. /ТАСС/. Рост промышленного производства сохранился в Бурятии в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, и составил 7%. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономики республики.

"Республика Бурятия смогла сохранить и нарастить объем промышленного выпуска. Рост промышленного производства по итогам девяти месяцев 2020 года составил 7%. Промышленные предприятия произвели товары и услуги на сумму 111,8 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Основной вклад в рост промышленности внесли добыча полезных ископаемых (+10,7%) и обрабатывающие производства (+8,5%).

"Рост обеспечен за счет освоения компанией "Разрез Тугнуйский" Никольского месторождения каменного угля. За девять месяцев этого года в республике добыто более 7 млн тонн угля - почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - уточнили в Минэкономики. Также показатели выросли за счет роста добычи урана предприятием "Хиагда" на севере Бурятии.

В сфере обрабатывающего производства высокие показатели у Улан-Удэнского авиационного завода, Улан-Удэнского локомативовагоноремонтного завода, Селенгинского целлюлозно-картонного комбината, "Байкальской лесной компании". Кроме того, отмечается рост производства мясных полуфабрикатов, молока, кондитерских изделий.

Как заявлял ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, промышленность и объем инвестиций в основной капитал последние пять лет растут на Дальнем Востоке темпами, вдвое превышающими среднероссийские. Так, согласно данным Росстата, в 2019 году промышленное производство в среднем по ДФО выросло на 6%, по России - на 2,3%. По словам Трутнева, в течение пяти лет темпы роста промышленности и инвестиций в основной капитал в 2-2,5 раза выше, чем в среднем по РФ.