Россия получила право поставки молочной и рыбной продукции в Египет

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российские производители получили право поставлять молочную и рыбную продукцию в Египет. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Россельхознадзор продолжает проводить работу по расширению списка российских предприятий, имеющих право поставок продукции животноводства в Египет.

В Россельхознадзор поступило письмо Управления ветеринарного карантина Генеральной организации ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и мелиорации Арабской Республики Египет об аттестации для экспорта в Египет российских производителей молочной и рыбной продукции на основании гарантий Россельхознадзора", - отмечается в сообщении.

Как отметили в ведомстве, аттестацию получили восемь предприятий - производителей рыбы и морепродуктов, а также две компании по производству молочной продукции. Россельхознадзор продолжает процесс согласования сертификатов на экспорт указанных подконтрольных товаров в Египет.