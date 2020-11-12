Магаданская область в 2020 году обновит прошлогодний рекорд добычи золота

ТАСС, 12 ноября. Золотодобывающие предприятия Магаданской области в 2020 году увеличили объем добычи благородного металла, а к концу года должны обновить рекордный показатель 2019 года в 46,4 тонны. Об этом в четверг на совещании под председательством вице-премьера - полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева сообщил губернатор Сергей Носов.

"Уже сейчас нам понятно, что по золоту мы перекроем достигнутый в прошлом году максимум. Это была, скажем так, историческая цифра, лучший результат за последние 45 лет - 46,4 тонны мы добыли в прошлом году. По итогам 10 месяцев этого года добыча превысила уровень аналогичного периода прошлого года на 2,4 тонны. И мы ожидаем, что выйдем на уровень добычи в 47,5 тонн, не меньше", - сказал глава региона.

По информации правительства области, в январе - сентябре наибольший объем золота добыли в Тенькинском городском округе. По сравнению с январем - сентябрем прошлого года увеличение добычи золота отмечено на предприятиях "Полюс Магадан" и "Омолонская ЗРК".

Добыча серебра за девять месяцев 2020 года составила 438,4 тонны, это 88,9% от объема добычи в аналогичном периоде прошлого года. Плановый показатель выполнен на 73,7%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча серебра сократилась на 54,5 тонны, главным образом, за счет планового вывода компанией "Серебро Магадана" отработанных месторождений.

Колыма из года в год занимает лидерские позиции в золотодобывающей отрасли России. В 2019 году колымские золотопромышленники добыли свыше 40 тонн золота, достигнув рекордного для региона с 1979 года показателя. Основными точками роста золотодобычи в регионе являются месторождения "Наталка" (Наталкинское месторождение) и "Павлик".

Для Колымы горнодобывающая отрасль остается ключевой: по данным регионального правительства, она формирует почти две трети валового регионального продукта. В марте Трутнев отмечал активное развитие золотодобывающей отрасли в регионе, а также то, что проекты, которые обращаются за государственной поддержкой, ее получают.