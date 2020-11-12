Резидент "Сколково" научил роботов общаться с помощью нейронных сетей и без интернета

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Компания "Промобот" - резидент кластера информационных технологий фонда "Сколково" - разработала для своих сервисных роботов Promobot диалоговую систему на основе нейронных сетей. Теперь роботы смогут поддерживать диалог даже без подключения к интернету, сообщила в четверг пресс-служба фонда.

"Все голосовые помощники, которые существуют сейчас, для нас по сути лишь один из модулей системы, который отвечает только за chit-chat. Любому голосовому ассистенту для полноценной работы необходим интернет. Наше решение может функционировать и офлайн, поскольку ориентируется на конкретные задачи бизнеса", - сказал директор по развитию компании "Промобот" Олег Кивокурцев, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее роботы Promobot общались с помощью лингвистической базы - то есть вопросно-ответной системы. Теперь они могут свободно распознавать запросы, обобщать их по заданной тематике и генерировать ответы с помощью нейронных сетей. Кроме того, Promobot сможет вести длинные диалоги, ориентироваться на время и место разговора, а не только отвечать на единичные запросы, как это делают существующие системы.

Разработчики диалоговой системы использовали десять ключевых тем, среди которых, например, "Транспорт" (Как добраться? Как купить билет? Где находится?) или "Здание" (Какой адрес? Как получить пропуск? В каком кабинете?). Для повышения точности диалог разделен на пять модулей: от простого общения, которое не требует привязки к каким-либо целям, до сопоставления фактов, требуемых для принятия решений.

Компания планирует начать распространение диалоговой системы на действующих роботов Promobot в декабре 2020 года. В нашей стране их сейчас работает около четырехсот: в Музее современной истории России, отделениях МФЦ, Сбербанке, торговых и бизнес-центрах, клиниках и аэропортах.

"Российские решения в области сервисной робототехники пользуются устойчивым спросом на мировом рынке. Это происходит, в том числе, потому, что наши компании в некоторых аспектах являются законодателями и основоположниками новых технологических и бизнес трендов в этой области. "Промобот" является лидером направления сервисных роботов в России, внедряя новые алгоритмы и технологические решения, которые в дальнейшем еще больше усилят позиции нашей страны и наших технологий на этом конкурентном рынке", - сказал руководитель направления "Робототехника и искусственный интеллект" кластера информационных технологий "Сколково" Павел Кривозубов, слова которого приводятся в сообщении.