Авиакомпания "Азимут" возобновила полеты между Ростовом-на-Дону и Ереваном

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" выполнила первый рейс из Ростова-на-Дону в Ереван после приостановки из-за пандемии авиасообщения между РФ и Арменией. Об этом в четверг сообщается на сайте перевозчика.

Несмотря на то, что билеты на данные рейсы поступили в свободную продажу, регулярное авиасообщение между Россией и Арменией по-прежнему не осуществляется, отметили в пресс-службе ростовского аэропорта Платов. Речь идет, по сути, о вывозных рейсах.

"Авиакомпания "Азимут" сообщает о возобновлении полетов в столицу Армении из Ростова-на-Дону. Первый после приостановки по эпидемическим причинам рейс в Ереван был выполнен из аэропорта Платов 11 ноября. Долгожданный перелет позволил гражданам России и Армении вернуться на родину", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что рейсы А4825/А4826 будут выполняться по вторникам и средам. Вылет из Ростова-на-Дону в 9:00, посадка в Ереване в 11:35. Из Еревана самолет авиакомпании вылетает в 12:35, посадка в Ростове-на-Дону в 13:15.

"Воспользоваться прямым перелетом из Платова в Ереван могут только пассажиры определенных категорий: граждане Армении, лица с двойным гражданством, лица, имеющие вид на жительство в Армении, а также еще ряд категорий, более подробно с перечнем которых можно ознакомиться на сайте правительства Армении или консульств", - отметили в пресс-службе аэропорта.

Авиакомпания "Азимут" — авиаперевозчик, базирующийся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Флот "Азимута" состоит из самолетов модификации SSJ-100-95LR с увеличенной дальностью полета.