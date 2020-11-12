Минфин планирует отмену НДС на золото с 1 января 2022 года

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Минфин РФ планирует отменить НДС с продажи золота с 1 января 2022 г., после того как заработает система маркировки драгоценных металлов. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев, выступая на XIII Международном форуме "Российский рынок драгоценных металлов" Национальной финансовой ассоциации (НФА).

"Чем быстрее мы внедрим эффективную систему (маркировки ювелирных изделий), тем быстрее перейдем к вопросу об отмене НДС на золото. Я исхожу, я не обещаю, но я исхожу из того, что мы решим проблему, то есть НДС на золото будет отменяться с 1 января 2022 года, это наш план", - сказал замминистра.

При этом Моисеев отметил, что для отмены НДС необходимо "продемонстрировать руководству правительства, что система маркировки работает и не дает возможности мошенническим схемам".

Ранее сообщалось, что эксперимент маркировки ювелирной продукции в России начнется с 1 декабря 2020 года, обязательная маркировка - с 1 января 2021 года. Оборот изделий без маркировки будет разрешен до 1 июля 2021 года.

В Минфине отмечали, что маркировка направлена на защиту покупателей от подделок и повышение доверия потребителей к ювелирной отрасли. Руководитель Федеральной пробирной палаты Юрий Зубарев заявлял, что государственная система прослеживаемости позволит эффективно выявлять потенциальных нарушителей на всех этапах - от добычи драгметаллов до производства и продажи ювелирного украшения.