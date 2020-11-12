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Еще одна структура "Газпрома" получила право на экспорт СПГ

Речь идет о компании "Газпром газонефтепродукт холдинг"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ расширило перечень компаний, которым предоставлено исключительное право на экспорт сжиженного природного газа (СПГ), включив в него "Газпром газонефтепродукт холдинг". Это следует из распоряжения правительства, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Таким образом, право на экспорт СПГ в России имеют восемь юрлиц. Ранее в этот перечень входили "Газпром", "Газпром экспорт", "Роснефть", "Ямал СПГ", "Арктик СПГ-1", "Арктик СПГ-2", "Арктик СПГ-3".

О компании

"Газпром газонефтепродукт холдинг" входит в группу "Газпром".

Ранее компания называлась "Газпром активы СПГ".

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