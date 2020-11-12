Россельхознадзор заявил об отсутствии случаев заражения норок коронавирусом в РФ

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. В России не зарегистрировано ни одного случая заражения норок новым коронавирусом. Об этом сообщает издание Россельхознадзора " Ветеринария и жизнь " со ссылкой на советника руководителя Россельхознадзора Юлию Мелано.

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"В России не зарегистрировано ни одного случая заражения норок коронавирусом нового типа. На всех предприятиях усилены санитарные меры, введены соответствующие требования и правила", - сказала она.

По данным Национальной ассоциации звероводов, в России разведением норок занимаются 22 предприятия в 14 регионах страны с маточным поголовьем около 300 тыс. особей.

"Все зверофермы работают в закрытом режиме. Въезд и вход посторонним лицам запрещен. Действует строгая пропускная система. Проходные на фермах оборудованы необходимыми дезинфекционными средствами", - сказала исполнительный директор Национальной ассоциации звероводов Надежда Зубкова.

По ее словам, были случаи заболевания новой инфекцией среди сотрудников ферм. "Эти случаи заражения не связаны с производственной деятельностью", - подчеркнула эксперт и добавила, что предписания Роспотребнадзора по обеспечению безопасности работников ферм выполняются в полном объеме. "Необходимой спецодеждой, масками, перчатками и санитайзерами фермы обеспечены в полном объеме, все средства индивидуальной защиты используются ежедневно", - рассказала Зубкова.

Эксперт уточнила, что на некоторых пушных фермах для контроля за состоянием поголовья норок применялись тест-системы для выявления нового коронавируса у животных. "Звери здоровы", - подчеркнула представитель отраслевой ассоциации. По данным Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), вспышки COVID-19 среди норок зафиксированы в шести странах мира: Нидерландах, Испании, Италии, Дании, США и Швеции.