Эксперты допустили снижение РФ в 2020 году морского экспорта нефти до 17-летнего минимума

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Отгрузка нефти Urals и ВСТО из российских морских портов на экспорт в 2020 году, по предварительным данным, может снизиться до 113,75 млн тонн - это может стать самым низким показателем с 2003 года. Об этом говорится в исследовании Argus.

"Экспортные отгрузки морских партий Urals и смеси ВСТО по итогам 2020 года могут снизиться как минимум на 17,11 млн тонн относительно прошлого года, до 113,75 млн тонн, - пишет агентство. - Это станет минимальным объемом поставок сорта из российских портов с 2003 года - тогда экспорт составил 65,35 млн тонн. А фактические поставки могут быть еще меньше".

Так, в январе - ноябре экспорт сортов Urals и ВСТО сократится на 25,1 млн тонн относительно аналогичного периода прошлого года, до 95,7 млн тонн. На экспорт Urals в январе - ноябре пришлось 65,32 млн тонн (снижение на 25,23 млн тонн к показателям аналогичного периода прошлого года).

Argus отмечает, что основной причиной снижения экспортных поставок российских сортов нефти из морских портов стало резкое ограничение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, а также высокий рост танкерных партий нефти в прошлом году из-за инцидента на трубопроводе "Дружба". "Отгрузки танкерных партий сырья в прошлом году были на повышенном уровне вследствие перебоев с прокачкой Urals по магистральному нефтепроводу "Дружба" из-за загрязнения сырья хлорорганическими соединениями", - указывает Argus.

По данным агентства, экспорт морских партий Urals по итогам 2020 года снизится на 16,85 млн тонн относительно показателей 2019 года, до 80,83 млн тонн. Поставки за рубеж нефти ВСТО через дальневосточный порт Козьмино по итогам 2020 года снизится примерно на 250 тыс. тонн относительно прошлого года, до 32,93 млн тонн.

На снижение экспорта нефти ВСТО окажет влияние не только снижение добычи на фоне сделки ОПЕК+, но и ослабление спроса на нефть из-за пандемии. При этом агентство отмечает, что в 2021 году поставки ВСТО могут вырасти, если планы по объемам добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ не будут пересмотрены из-за второй волны коронавируса.