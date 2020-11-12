Число DDoS-атак на онлайн-ретейлеров в пандемию выросло в четыре раза

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Число DDoS-атак на российские компании e-commerce с февраля по октябрь 2020 года выросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в компании StormWall - разработчике решений для защиты IT-инфраструктуры компаний.

По данным компании, в период с февраля по октябрь число атак на интернет-магазины одежды увеличилось в 5 раз, электроники - в 7 раз, мебели - в 10 раз. Также выросли атаки на интернет-магазины по продаже товаров для автомобиля (в 4 раза) и товаров для ремонта (в 8 раз).

Рост атак, по мнению экспертов, связан в первую очередь с тем, что во время кризиса значительно обострилась конкуренция между ретейлерами в онлайне, и DDoS-атаки часто используются при нечестной конкурентной борьбе. "Кроме того, хакеры более активно атакуют ресурсы компаний с целью вымогательства денег. Неработающий сайт может привести к огромной потере прибыли, и хакеры обещают своим жертвам, что после получения требуемой суммы атака прекратится и сайт заработает. Также хакеры могут пытаться украсть персональные данные пользователей интернет-магазина, а атаки используют как отвлекающий маневр", - поясняют эксперты.

Специалисты StormWall также отмечают появление новых типов DDoS-атак в 2020 году в секторе e-commerce. Если в 2019 году атаки выполнялись в основном по протоколу HTTP, то в период с февраля по сентябрь 2020 года, помимо HTTP (97%), выросло число атак по протоколам TCP (3%) и UDP (1%). "Это может быть связано с тем, что выросло число атак с использованием так называемых "стрессеров" - платных утилит для генерации высокой нагрузки, доступных непрофессиональным пользователям интернета", - объяснили в компании.