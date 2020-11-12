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"Алроса" по итогам года может выплатить дивиденды до 100% от свободного денежного потока

В компании отметили, что прогнозируют запасы алмазов в 26-27 млн карат на конец 2020 года

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Алмазодобывающая компания "Алроса" не исключает выплаты дивидендов по итогам года в районе 70-100% от свободного денежного потока в случае сильных продаж в декабре. Об этом в ходе телеконференции сообщил глава компании Сергей Иванов.

"Наша текущая дивидендная политика позволяет нам некоторую гибкость в размере выплат дивидендов. Если показатель чистый долг/EBITDA равен от 1 и ниже 1,5, мы можем платить дивиденды порядка 50-70% от нашего свободного денежного потока. Наш прогноз сейчас, что показатель где-то между 1-1,1, а если продажи в декабре будут сильными, то может быть даже ниже 1. В таком случае мы сможем выплатить 70-100% от свободного денежного потока в качестве дивидендов", - сказал Иванов.

"Алроса" прогнозирует запасы алмазов в 26-27 млн карат на конец 2020 года по сравнению с 30,6 млн карат на конец сентября. Компания также прогнозирует продажи алмазов в ноября на уровне сентября.

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