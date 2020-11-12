Иностранные инвесторы выкупили около 60% евробондов Минфина

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Иностранные инвесторы выкупили около 60% в каждом из двух траншей евробондов РФ, номинированных в евро. Об этом говорится в сообщении Газпромбанка.

"Несмотря на рекордно низкие ставки купона и сложную геополитическую обстановку кредитная история, политика министерства финансов по управлению долгом и успешное макроэкономическое управление в условиях пандемии оказались привлекательными для иностранных инвесторов, главным образом из европейских стран, а также Азии и Ближнего Востока", - рассказал первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

Он добавил, что количество российских инвесторов в размещении составило порядка 40% в каждом из траншей. Итого в сделке приняло участие порядка 120 инвесторов.

Информация о размещении

12 ноября состоялось размещение государственных облигаций Российской Федерации на сумму €2 млрд в двух траншах: семь лет в размере €750 млн со ставкой купона 1,125% и 12 лет со ставкой купона 1,85%.

Выпуск стал первым международным размещением российских государственных облигаций в 2020 году. Объявление о выпуске было дано 9 ноября, само размещение было проведено в течение одного дня. Общий спрос превысил €2,7 млрд.

"Выпуск вышел по рекордно низким ставкам государственных заимствований России на международных рынках в какой-либо валюте. При это сам объем размещения в евро также оказался исторически максимальным", - также отметил Шулаков.

Ранее Россия дважды размещала еврооблигации в евро - в 2013 году и в 2019 году, а также делала дополнительные размещения к этим выпускам, но объемы ни разу не превышали €1 млрд. По итогам этой сделки у России будет всего 14 выпусков еврооблигаций в обращении.

В качестве организаторов размещения выступили "ВТБ капитал", Газпромбанк и "Сбербанк КИБ".