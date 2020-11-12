Ярославская область направит до 2023 года на модернизацию водоснабжения 4,6 млрд рублей

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Ярославской области направят до 2023 года на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения 4,6 млрд рублей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"В течение трех лет будет проведено 28 мероприятий по совершенствованию систем водоснабжения и водоотведения. Общая сумма их финансирования из бюджетов всех уровней составит 4,6 млрд рублей", - говорится в сообщении.

До конца 2020 года пройдут работы на локальных очистных сооружениях в поселке Шестихино Некоузского района, а также на наружных сетях канализации в поселке Красный Бор Ярославского района. "Кроме того, планируются разработка комплекта проектно-сметной документации по строительству очистных сооружений водоснабжения в Данилове и проведение геологоразведочных работ в Любиме и селе Брейтово", - цитирует пресс-служба и.о. директора регионального департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Марию Сачкову.

По федеральному проекту "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология" планируется завершение работ по строительству и реконструкции очистных сооружение канализации в Большом Селе, в поселках Судоверфь и Каменники Рыбинского района, а также в поселке Красный Профинтерн Некрасовского района.