"Известия": "Аэронет" предложил создать первую в РФ компанию - эксплуатанта беспилотников

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Рабочая группа Национальной технологической инициативы (НТИ) "Аэронет" предложила разработать проект создания единого заказчика и эксплуатанта для беспилотных авиационных систем (БАС). Об этом в пятницу сообщают "Известия" со ссылкой на заместителя руководителя рабочей группы Павла Булата.

Компания - заказчик БАС будет выполнять авиационные работы, осуществлять перевозки для организаций и ведомств, а также владеть необходимой инфраструктурой. Данный проект предложили создать в форме автономной некоммерческой организации и назвать "Российские беспилотные авиационные системы" (АНО "РОБАС").

"Мы внесли предложение до конца 2020 года создать в России заказчика беспилотных летательных аппаратов, своего рода аналог государственной авиакомпании, эксплуатирующей только отечественные самолеты. Мы предлагаем крупным корпорациям, которые заинтересованы в применении транспортных беспилотников, объединиться и создать АНО "РОБАС" при участии государства", - пояснил изданию Булат.

По его словам, учредителями АНО могут выступить такие компании, как Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), "Росатомфлот", "Роснефть", "Росгеология", а также "Почта России". Эксперт считает, что этим компаниям "нужны экстренные перевозки, поставки грузов, базирование на кораблях в Арктике".

Из пояснительной записки к проекту следует, что на создание и операционную деятельность АНО "РОБАС" потребуется 24 млрд рублей государственного финансирования в ближайшие три года (в 2021 году - 3 млрд руб., в 2022 году - 9 млрд руб. и в 2023 году - 12 млрд руб.).

Булат отметил, что рабочая группа направит в Минтранс свой вариант дорожной карты по регулированию полетов беспилотников к 16 ноября, а к 2022 году полностью сформирует законодательную базу для их полетов.