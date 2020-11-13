Минфин КНР выделил провинции Хайнань на экономические реформы $970 млн

ХАЙКОУ, 13 ноября. /ТАСС/. Министерство финансов Китая сообщило о выделении правительству Хайнаня 6,5 млрд юаней (около $970 млн) для проведения экономических реформ. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении ведомства.

"Для повышения наполненности бюджета и ускорения выплат соответствующих ассигнований из бюджета центрального правительства были перечислены 6,5 млрд юаней для всестороннего углубления политики реформ и открытости на Хайнане в 2021 году", - отмечается в документе. Согласно заявлению Министерства финансов КНР, указанные денежные средства были перечислены досрочно.

Эти средства будут направлены на проекты в сфере транспорта, повышения качества воздуха, расширения лесного покрова в провинции, строительства высокоскоростных автомобильных магистралей и другой транспортной инфраструктуры, социальные проекты, а также на повышение качества жизни населения.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру.

Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.