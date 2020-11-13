Кабмин выделит более 1 млрд рублей на завершение реконструкции центра "Орленок"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 1,2 млрд рублей на завершение реконструкции детского центра "Орленок". Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, распространенном в пятницу.

"Реконструкция Всероссийского детского центра "Орленок" выходит на финишную прямую. Для завершения строительных и ремонтных работ будет выделено 1,2 млрд рублей. Деньги пойдут на реконструкцию всех видов инженерных сетей: водоснабжения и водоотведения, тепло- и газоснабжения. Часть средств будет направлена на обустройство роликовых и велосипедных дорожек, тротуаров для пешеходов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что реконструкция центра идет с 2010 года, завершение работ запланировано на 2022 год. В полной мере "Орленок" начнет работать в 2023 году.

Всероссийский пионерский лагерь "Орленок" открылся в 1960 году в 45 км от города Туапсе на берегу Черного моря. В 1992 году его преобразовали во Всероссийский детский центр "Орленок", состоящий из нескольких лагерей, где летом одновременно могут отдыхать 3,5 тыс. детей.