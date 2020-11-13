ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 13 млрд рублей

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Банк России в рамках упреждающих мер по снижению волатильности продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 12 ноября на сумму 13 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

ЦБ РФ не проводил операций по продаже валюты с расчетами 11 ноября.

С 10 марта 2020 года ЦБ проводит упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

За этот период объем продажи валюты на внутреннем рынке достиг 1 трлн 454,3 млрд рублей.

Такие операции планируется осуществлять до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.