Перекрытый в начале недели участок нефтепровода "Дружба" возобновил работу

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Участок нефтепровода "Дружба" Михалки - Броды в полночь пятницы полностью возобновил работу. Это следует из сообщения официального представителя "Транснефти" Игоря Демина.

"В соответствии с планом сегодня в 00:00 (мск) участок "Дружбы" Михалки - Броды перешел в режим аверса (прокачка в прямом направлении - прим. ТАСС)", - сказал он.

В понедельник сообщалось, что трубопровод "Дружба" был планово перекрыт на четверо суток на этом участке. Это было связано с пуском участка Михалки - Броды в реверсном направлении для прокачки объемов на Мозырьский НПЗ из украинского порта Южный. Отмечалось, что была перекрыта только одна нитка трубопровода на участке, поставки нефти по второй нитке продолжались.

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу.

Кроме того, Демин сообщил, что в четверг в 20 м от продуктопровода Ярославль - Приморск обнаружен неразорвавшийся снаряд времен ВОВ. "В полдень саперы приступят к разминированию, работа трубопровода идет в штатном режиме", - сказал он.