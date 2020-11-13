ФАС признала рекламу теста на COVID-19 компании "Новоком" нарушающей закон о рекламе

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. ФАС признала рекламу экспресс-теста на COVID-19 компании "Новоком" нарушающей закон о рекламе. Об этом говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

"Комиссия ФАС России признала компании "Новоком" и "Яндекс" нарушившими закон о рекламе при распространении в интернете рекламы экспресс-теста на COVID-19", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в ФАС, баннер с рекламой экспресс-теста Testsealabs (производства КНР) распространялся в июле 2020 года на сайте nova.rambler.ru/.

При наборе в строке поиска системы Rambler словосочетания "полоска тест на коронавирус" справа от результатов поисковой выдачи отображался рекламный баннер. Он содержал изображение теста, информацию о его цене, названии и данные о компании "Новоком", которая и реализовывала товар. Рекламное объявление также было гиперссылкой на сайт интернет-магазина медоборудования и медтехники на страницу рекламируемого экспресс-теста на COVID-19.

Как в ходе разбирательства установила ФАС России, среди зарегистрированных на территории Российской Федерации медицинских изделий рекламируемый экспресс-тест на COVID-19 Testsealabs отсутствует.

При этом закон о рекламе запрещает рекламу товаров, подлежащих государственной регистрации, в случае отсутствия такой регистрации.

На основании чего комиссия ФАС России признала рекламодателя ООО "Новоком" нарушившим закон.

"Яндекс"

Рекламораспространителем рекламы экспресс-теста на COVID-19 является ООО "Яндекс", поскольку размещение рекламы в блоках "Яндекс.Директ" на ресурсах поисковой системы "Рамблер" осуществляется именно ею, в связи с чем компания "Яндекс" также нарушила закон о рекламе.

Обеим компаниям выданы предписания о прекращении нарушения.

"Безусловно, в условиях пандемии недобросовестные продавцы товаров и услуг, так или иначе связанных с борьбой с COVID-19, пытаются привлечь потребителей любыми возможными способами, в том числе рекламой. Поскольку у медизделия должна быть регистрация, то, если таковой у него нет, и реклама этого товара недопустима. Обеим компаниям грозят штрафы от 100 до 500 тысяч рублей", приводятся в сообщении слова начальника управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Татьяны Никитиной.