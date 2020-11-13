Песков: мобилизация системы здравоохранения позволяет не душить экономику ограничениями

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Степень мобилизации системы здравоохранения России для борьбы с коронавирусом позволяет не принимать таких ограничительных мер, которые душили бы экономику. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу RT , отвечая на вопрос о возможности локдауна для борьбы с распространением коронавируса.

"Мы исходим пока из заявлений [мэра Москвы, главы профильной рабочей группы Госсовета] Сергея Семеновича Собянина, и президент [РФ Владимир Путин] об этом говорил, что степень мобилизации нашей системы здравоохранения, даже с [имевшимися] сбоями, позволяет принимать ограничительные меры для понижения уровня инфицирования населения таким образом, чтобы не душить экономику", - сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что ограничительные меры "могут отличаться от региона к региону исходя из того, что губернаторы обладают особыми полномочиями, которые были им предоставлены еще весной". По словам Пескова, ситуация с коронавирусом - абсолютный форс-мажор, и в разных регионах на него реагируют по-разному. "У всех есть разный потенциал - и командный, и инфраструктурный, и потенциал экономики региона. Конечно, любой регион невозможно сравнивать с Москвой, Москва в данном случае стоит особняком. Но то, что все учатся этой ситуации, все пытаются исправлять те сбои, которые происходят, - это очевидно", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Он отметил, что Путин с начала пандемии много общался с учеными-вирусологами. "Президент в целом на фоне подобных вызовов предпочитает досконально изучить проблему и обладать фактически научными знаниями о проблеме, чтобы принимать какие-то решения на этой основе. И, убежден, то же самое [делает] Сергей Семенович [Собянин]", - заметил Песков.