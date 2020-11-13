На Кубани в 2021 году более 70% расходов бюджета направят на социально-культурную сферу

КРАСНОДАР, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края в 2021 году намерены направить более 95% расходов бюджета на реализацию государственных программ, более 70,5% приходится на развитие социально-культурной сферы, заявил журналистам в пятницу председатель краевого законодательного собрания Юрий Бурлачко.

В октябре Бурлачко сообщал, что профицит бюджета Краснодарского края за 2019 год составил 28,5 млрд рублей, высвободившиеся средства перераспределили на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет, на стимулирующие выплаты медикам, работающим с пациентами, инфицированными коронавирусом, на строительство школ и детских садов, на докапитализацию фонда развития промышленности края, на переселение из аварийного жилья, на ремонт дорог в сельской местности.

"Проект краевого бюджета на трехлетний период внесен в законодательное собрания Краснодарского края. На 2021 год общий объем доходов краевого бюджета составит почти 289 млрд рублей. Основная доля расходной части бюджета, более 95%, будет направлена на реализацию 26 государственных программ. Приоритетом в финансировании по-прежнему остается социально-культурная сфера, на которую планируется направить 70,5% от всех расходов", - приводит пресс-служба законодательного собрания региона слова Бурлачко.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале в пятницу сообщил, что приоритетными направлениями останутся здравоохранение, образование, культура и спорт.

"Предстоящий год ожидается непростым, но позитивные итоги 2019 года, а также жесткая бюджетная политика 2020 позволяют сохранить нам социальную направленность бюджета. Кроме того обеспечим поддержку агропромышленного, санаторно-курортного комплексов, малого и среднего предпринимательства, продолжим развитие дорожной инфраструктуры", - сообщил Кондратьев.