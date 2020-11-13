Ростовская область предоставит льготы бизнесу в 2021 году на 6 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноября. /ТАСС/. Проект бюджета Ростовской области на 2021 год предполагает предоставление налоговых льгот инвесторам и бизнесу в объеме 6 млрд рублей. Об этом в пятницу на публичных слушаниях по проекту областного бюджета на трехлетний период сообщила заместитель губернатора - министр финансов Ростовской области Лилия Федотова.

"В состав бюджета развития также включены так называемые налоговые расходы. Это региональные льготы инвесторам и малому бизнесу в объеме 6 млрд рублей", - сказала Федотова.

Кроме того, по словам заместителя губернатора, на государственную поддержку региональной экономики предусмотрено 10,4 млрд рублей. Приоритетным направлением по-прежнему остается поддержка агропромышленного комплекса. На эти цели в 2021 году планируется выделить 3,5 млрд рублей. На поддержку бизнеса власти намерены направить более 2,5 млрд рублей.

Как отметила Федотова, в проекте бюджета предусмотрены и инвестиционные расходы. "На 2021 год бюджет развития запланирован в объеме более 39 млрд рублей, или 21% от общего объема расходов", - отметила заместитель губернатора. В предстоящем году за счет бюджетных средств власти намерены построить и отремонтировать 230 объектов, включая автомобильные дороги.

На дорожное хозяйство власти планируют направить 18,4 млрд рублей. При этом расходы на строительство и содержание дорог будут увеличены на 30% относительно 2020 года, отметила Федотова.

Как сообщила замгубернатора, проект бюджета на 2021 год предполагает доходы в размере более 187,7 млрд рублей, расходы - 191 млрд рублей. Дефицит составит более 3,4 млрд рублей, при этом он будет сокращен в сравнении с 2020 годом почти на 5 млрд рублей.