Глава АСИ: платформа "За бизнес" повысила доверие бизнеса к контрольно-надзорным органам

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Цифровая платформа "За бизнес" по взаимодействию с контрольно-надзорными и силовыми структурами позволила повысить доверие предпринимателей к этим органам. Об этом сообщила в пятницу глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"Несколько тысяч заявлений на платформу отработаны с правоохранительными органами, и 9% от всех поступивших заявок были подтверждены в пользу именно предпринимателей - центральные аппараты ведомств подтверждали неправомерность действий на местах. Это повышает доверие, предприниматели начинают к этому механизму относиться как к работающему, и нам такие форматы необходимо развивать", - сказала Чупшева на заседании научно-экспертного совета при председателе Совета Федерации Валентины Матвиенко "Доверие как критический фактор достижения стратегических целей социально-экономического и политического развития государства".

Глава АСИ отметила, что рассмотрение обращений центральными аппаратами дает "объективный и независимый взгляд на ситуацию, вынесение решений по существу".

В ноябре 2019 года на базе АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей" начал свою работу цифровой ресурс "За бизнес", который позволяет бизнесу направить жалобу на необоснованные, по их мнению, действия правоохранительных органов. Обращения рассматривают центральные аппараты ведомств, в том числе Следственного комитета, Генеральной прокуратуры, МВД и ФСБ. Создать цифровую платформу для защиты бизнеса поручал президент РФ Владимир Путин.