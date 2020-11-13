Хайнань объявил об отмене с 1 декабря пошлин на ряд товаров производственного назначения

ХАЙКОУ, 13 ноября. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань с 1 декабря обнулит пошлины на широкий перечень импортных товаров, используемых в производстве и в сфере услуг, - от сельскохозяйственной продукции до сжиженного природного газа, комплектующих к самолетам и вертолетам. Об этом сообщило Министерство финансов КНР.

Как уточняется на сайте ведомства, такое решение принято в соответствии с задачами формирования на острове порта свободной торговли. Список был тщательно согласован между тремя ключевыми ведомствами Хайнаня, курирующими вопросы экспорта и импорта, - управлением финансов, таможенным управлением города Хайкоу (административный центр провинции) и региональным отделением Государственного налогового управления Китая.

Согласно информации, опубликованной министерством, удовлетворяющие требованиям компании-импортеры получат возможность без уплаты пошлин ввозить на остров продукцию, относящуюся к 169 пунктам таможенной номенклатуры. В этот перечень попали рожь, ячмень, овес, гречка, а также подсолнечные семечки, углеводороды и химическое сырье, различные виды древесины, лодочные моторы, детали от катеров и яхт, радарное и аэрокосмическое оборудование.

"Отмена пошлин на эти товары - одна из мер, которая позволит снизить издержки производственных предприятий, сконцентрировать на Хайнане дополнительные финансовые активы, людские и материальные ресурсы", - отмечается в комментарии Минфина. В нем уточняется, что постепенное снятие таможенных барьеров должно стимулировать развитие сектора реальной экономики, сферы услуг, Хайнаньского порта свободной торговли в целом.

Согласно опубликованному документу, решение об отмене пошлин распространяется на компании, зарегистрированные на острове и использующие вышеперечисленную продукцию в производственных целях, а также при оказании услуг, в том числе при осуществлении ремонтных работ. Кроме того, импортеры, попадающие в эту категорию, не будут уплачивать НДС и потребительский налог.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов и развитую инфраструктуру, вводит многочисленные льготы для бизнеса. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный финансовый центр, кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.