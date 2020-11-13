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Акции "Распадской" в ходе торгов на Мосбирже выросли на 16%

Совет директоров компании ранее утвердил цену обратного выкупа акций в 164 рубля за бумагу

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Распадской" на торгах Московской биржи выросли на 16,82% - до 153,04 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.

При этом в пике роста стоимость ценных бумаг достигала отметки в 155 рублей за акцию, что на 18,32% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На 14:14 мск цена акций достигала 151,82 рубля за акцию (+15,9%).

Котировки "Распадской" ускорили рост на фоне корпоративных новостей. Ранее совет директоров компании утвердил цену обратного выкупа акций в размере 164 рубля за бумагу.

Компания занимается добычей и обогащением угля в Кемеровской области. "Распадская" объединяет три шахты, один разрез, обогатительную фабрику и предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. 

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