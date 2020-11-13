Минфин предлагает размещать средства ФНБ в драгметаллах

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Минфин РФ предлагает разрешить размещать часть средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на депозитах и остатках на банковских счетах в Центральном банке РФ в драгоценных металлах. Об этом говорится в проекте поправок в Бюджетный кодекс РФ, размещенном на федеральном портале проектов нормативных актов.

Согласно документу, предлагается внести изменения в статью "Управление средствами Фонда национального благосостояния" и расширить перечень активов, в которых могут размещаться средства фонда, дополнив пункт "депозиты и остатки на банковских счетах в Центральном банке" словами "в том числе в драгоценных металлах".

Согласно пояснительной записке к проекту, изменения направлены на расширение перечня вложений средств ФНБ за счет депозитов и остатков на банковских счетах в ЦБ РФ в драгоценных металлах, выступающих традиционными "защитными" активами. Кроме того, изменение направлено на диверсификацию вложений ФНБ в целях обеспечения их сохранности и повышения доходности размещения средств фонда и поддержано Минэкономразвития России и Банком России, говорится в пояснительной записке к документу.