Абрамченко поручила решить вопрос обратной загрузки судов из западных регионов в ДФО

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила решить вопрос обратной загрузки судов из западных регионов страны на Дальний Восток, в том числе сельскохозяйственной продукцией. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера.

"Заинтересованным федеральным органам исполнительной власти в следующем году следует завершить разработку вопроса обратной загрузки судов из западных регионов страны, в том числе сельскохозяйственной продукцией", - приводятся в сообщении слова вице-премьера.

Как сообщили в пресс-службе Абрамченко, в ходе прошедшего совещания обсуждалась альтернативная железнодорожному транспорту доставка рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов с Дальнего Востока (с выходом из порта Петропавловск-Камчатский) на территорию европейской части России. Данный вопрос, напомнила Абрамченко, находится в поле особого внимания и контроля со стороны главы государства.

Предпринимаемые меры призваны снизить затраты на доставку рыбной продукции из Дальнего Востока в европейскую часть России по Северному морскому пути. Стоимость такой морской перевозки рыбной продукции почти в два раза ниже перевозки в рефрижераторном контейнере железнодорожным транспортом.

Сейчас Росрыболовством прорабатываются вопросы об организации постоянной судоходной морской линии по Северному морскому пути. В проект плана мероприятий будут включены мероприятия по развитию портовой, логистической и судоремонтной инфраструктуры, а также по возможности снижения тарифов на перевозки по Северному морскому пути.

В сентябре 2020 года атомный лихтеровоз-контейнеровоз "Севморпуть" осуществил перевозку 206 рефрижераторных контейнеров с рыбной продукцией общим весом 5,3 тыс. тонн. С 2021 года ФГУП "Атомфлот" готово выполнять до четырех рейсов ежегодно.