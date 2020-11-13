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Форум "Сильные идеи для нового времени"
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Путин призвал работать над расширением возможностей для молодежи по занятию бизнесом

Президент также считает, что молодые бизнесмены должны знать о своих правах и о том, как ими воспользоваться

НОВО-ОГАРЕВО, 13 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым работать над расширением возможностей по ведению бизнеса молодежью в возрасте до 18 лет.

"Надо думать о том, как расширить пространство свободы для молодых людей и создать для них возможность для занятия бизнесом в возрасте моложе 18 лет", - сказал глава государства в пятницу, выступая на форуме "Сильные идеи для нового времени", организованном Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс. Он заметил, что ряд решений в этой сфере уже приняты.

"Возможности для молодых людей заниматься бизнесом у нас сегодня ограничены, к сожалению, - констатировал Путин. - Связано это с тем, что полная гражданско-правовая ответственность наступает фактически с совершеннолетия. Здесь есть объективные трудности, связанные с гражданской ответственностью, взятием кредитов и так далее".

Отвечая участнику форума, который занимается созданием интернет-платформы для помощи юным бизнесменам, президент поддержал это начинание. "Давай сделаем эту платформу, мы тебе, безусловно, поможем", - сказал он молодому человеку. Путин также согласился с его словами о том, что молодые бизнесмены должны знать о своих правах и о том, как ими воспользоваться.

Вопрос о необходимости проработки в России нормативно-правовой базы о возможности ведения бизнеса подростками и создании статуса молодого предпринимателя президенту задал ученик школы №23 города Анапа Максим. Он рассказал о разработанной им интернет-площадке стартапов для подростков и молодежи, которая позволяет обучать основам бизнеса и продвигать проекты. По его задумке, резидентами станут подростки от 14 до 17 лет, а потребителями - инвесторы и организации, ищущие талантливых сотрудников и инновационные идеи. Школьник рассказал, что его идея уже заинтересовала власти Анапы и Краснодарского края, она частично реализована.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФорум "Сильные идеи для нового времени"
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