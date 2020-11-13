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"Роснефть" оценила капитальные затраты по итогам года в 800-850 млрд рублей

Компания ожидает капитальные затраты в 2021 году на уровне порядка 1 трлн рублей

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Капитальные затраты "Роснефти" в 2020 году составят около 800-850 млрд рублей. Об этом в ходе телефонной конференции сообщил советник по стратегическому планированию и инвестициям "Роснефти" в ранге вице-президента Алексей Салин.

"В этом году, наверное, дадим ориентир от 800 до 850 млрд рублей", - сказал он.

Салин добавил, что "Роснефть" ожидает капитальные затраты в 2021 году на уровне порядка 1 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что капитальные затраты на 2020 год были оптимизированы на 20% вследствие негативной мировой конъюнктуры и действия соглашения ОПЕК+. Однако компания может быстро восстановить темпы реализации проектов в случае улучшения ситуации на рынках.

В новость была внесена правка (17:20 мск) - уточняется прогноз по верхней планке капитальных затрат.

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