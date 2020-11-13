Кабмин утвердил изменения в госзакупках по обеспечению их прослеживаемости

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Правительство утвердило подготовленные Минфином изменения в подзаконные акты в сфере госзакупок, направленные на обеспечение прослеживаемости закупок объектов капитального строительства и по национальным проектам. Об этом говорится в материалах на сайте Минфина.

Документ предусматривает, что в строительстве прослеживаемость должна обеспечиваться путем применения кодов, которые формируются в информационной системе "Электронный бюджет". Предполагается, что этот код будет использоваться при контроле за финансовым обеспечением закупок объектов капитального строительства.

Поправки будут также способствовать автоматизации включения в единый реестр участников закупок информации о применении ими режима самозанятых. Изменения направлены на внедрение электронного документооборота при контроле за финансовым обеспечением закупок, которые осуществляются без использования единой информационной системы в сфере закупок.

Принятые изменения направлены на дальнейшую цифровизацию осуществляемых закупок и повышение качества и достоверности информации о закупках, добавили в Минфине.