Биржевые индексы в Нью-Йорке продемонстрировали уверенный рост

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже в пятницу сразу после начала сессии выросли. По информации сайта торговой площадки, промышленный индекс Dow Jones вырос на 223,06 пункта (+0,77%), до отметки 29 305,75. Индекс S&P 500, который включает акции 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 27,80 пункта (+0,79%), до отметки 3 565,07. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 99,13 пункта (+0,83%), до уровня 11 807,06.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI понизилась на 0,88%, до $40,80 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 0,99%, до $1 891,90 за тройскую унцию.

Оптимизм, который испытывают инвесторы в связи с перспективами появления вакцины от коронавируса привел к тому, что они начали вкладываться в компании энергетического и банковского сектора, а компании технологического сектора стали менее привлекательными, отметила газета The Wall Street Journal. По мнению главного экономиста компании Lombard Odier Сэми Чаар, на которого ссылается газета, многие участники рынка считают, что пандемия прекратится в будущем году. "Рынок сосредоточил внимание на 2021 годе", - подчеркнул он.