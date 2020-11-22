Высказывания российских и иностранных политиков о Договоре по открытому небу

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 ноября 2020 года завершается процесс выхода США из Договора по открытому небу (ДОН), позволяющего его участникам совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. ТАСС подготовил подборку высказываний политических деятелей об этом документе.

Высказывания американских политиков

Президент США Дональд Трамп: "Думаю, что у нас очень хорошие отношения с Россией, но Россия не придерживалась (Договора - здесь и далее - прим. ТАСС). Поэтому, пока они не будут придерживаться, мы выйдем. Но есть очень хороший шанс, что мы можем достичь нового соглашения или сделаем что-то, чтобы снова вместе вернуть это соглашение" (на пресс-конференции в Белом доме 21 мая 2020 года).

Госсекретарь США Майкл Помпео: "По своей сути договор призван обеспечить всем подписавшим его сторонам более высокий уровень транспарентности, взаимопонимания и сотрудничества, независимо от их размеров. Однако реализация и нарушение Россией ДОН подорвали эту центральную функцию договора по укреплению доверия и, по сути, способствовали росту недоверия и угрозы нашей национальной безопасности, сделав дальнейшее участие США неприемлемым" (из заявления от 21 мая 2020 года).

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен: "Они летали над Белым домом, они летали над гражданской инфраструктурой, они отслеживали, где может находиться президент: Кэмп-Дэвид или Бедминстер (резиденция и гольф-клуб Трампа). Так что они использовали договор недолжным образом" (в эфире канала Fox News 22 мая 2020 года).

Председатель двухпартийной Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе при Конгрессе США Элси Хейстингс: "Договор по открытому небу на протяжении десятилетий поддерживал трансатлантическую безопасность и всегда пользовался поддержкой обеих партий именно благодаря своему вкладу в нашу безопасность, а также вкладу наших союзников и партнеров. Идеологическая оппозиция администрации Трампа соглашениям о контроле над вооружениями подрывает прозрачность и возможность прогнозирования в Европе в то время, когда американское лидерство необходимо больше всего" (из заявления от 21 мая 2020 года).

Член комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США Джин Шахин: "Президент Трамп стремительно катится по пути, который поставит нас в более опасное положение и заставит уступить лидирующие позиции США в мире. Опасное и ошибочное решение выйти из этого международного договора оказывает разрушительное воздействие на нашу способность вести воздушное наблюдение за Россией, но позволяет России продолжать наблюдательные полеты над базами США в Европе" (в своем аккаунте в Twitter 21 мая 2020 года).

Американские конгрессмены-демократы Адам Смит и Джеймс Купер: "Администрация Трампа продолжает давать РФ преимущество относительно контроля над вооружениями, что оставляет наших союзников и дислоцированные силы в Европе менее защищенными" (из совместного заявления от 21 мая 2020 года).

Член комитета Сената США по вооруженным силам Том Коттон: "Для господина Путина этот договор был всего лишь очередной схемой захвата военного и разведывательного преимущества над США и НАТО. Кроме того, договор был технически не работающим, таким же устаревшим и неуместным, как видеомагнитофон или кассетный магнитофон. Я особенно рад тому, что налогоплательщикам США не придется платить почти четверть миллиарда долларов на модернизацию нашего парка самолетов OC-135 Open Skies. Эти средства лучше использовать для укрепления нашего ядерного сдерживания, которое является гораздо более эффективной гарантией мира между крупными державами, чем устаревшие договоры" (из заявления от 21 мая 2020 года).

Бывший глава ЦРУ США Майкл Хейден (2006-2009): "Это [выход США из ДОН] безумие" (в Twitter 21 мая 2020 года).

Высказывания российских политиков

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев: "Договор по открытому небу нашими американскими коллегами, по сути, развален. Они из него вышли, хлопнули дверью и при этом хотят, чтобы все сохранялось, как было. То есть другие государства НАТО в этом договоре будут присутствовать, будут всю информацию по открытому небу отдавать американцам, Россия пусть сохраняет свое участие, а США не участвуют? Чтобы договор был эффективным, нужно, чтобы он соблюдался всеми сторонами" (в интервью журналистам ИД "Комсомольская правда" 9 июля 2020 года).

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров: "Мы не будем устраивать никакую истерику. Мы предельно взвешенно подойдем к анализу этой ситуации, опираясь прежде всего на свои национальные интересы и на интересы наших союзников, включая прежде всего Республику Беларусь, которая в рамках этого договора вместе с нами образует одну группу стран" (на пресс-конференции 26 мая 2020 года); "Если договор захотят оставить в силе и если мы захотим в нем остаться, мы будем требовать от наших партнеров письменно, юридически подтвердить нам, что они, во-первых, не будут запрещать полеты над какой-либо частью своей территории. Есть там американские базы, нет там американских баз, это их территория, территория западных стран, остающихся в договоре. Во-вторых, что они категорически обязуются не передавать данные о полетах над Российской Федерацией Соединенным Штатам Америки" (на пресс-конференции 12 ноября 2020 года).

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко: "Наша позиция совершенно четкая и неизменная - выход США из этого договора станет еще одним ударом по системе военной безопасности в Европе, которая и без того ослаблена предыдущими шагами администрации, в частности выходом из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а еще раньше отказом НАТО ратифицировать соглашение об адаптации ДОВСЕ" (в интервью ТАСС, 21 мая 2020 года).

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков: "Несмотря на объективные и субъективные вызовы режиму открытого неба, полагаем, что договор сохраняет потенциал для того, чтобы "оставаться в строю" юридически обязывающих профильных международных соглашений, вносит вклад в дело укрепления безопасности и взаимного доверия. В то же время свою дальнейшую линию в отношении ДОН будем определять с учетом заявлений и действий других его участников" (на открытии 4-й конференции по рассмотрению выполнения ДОН 7 октября 2020 года).

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий: "Это [выход США] станет еще одним шагом американской администрации по разрушению ключевых договоренностей в сфере контроля над вооружениями, вслед за развалом ДРСМД. Да и лекала те же: голословные обвинения в адрес РФ в нарушении положений ДОН с одновременных отказом от урегулирования аналогичных претензий в собственную сторону" (на пресс-конференции 21 мая 2020 года).

Член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов: "С выходом США из этого договора уровень международной безопасности, безусловно, понизится. На мой взгляд, это политический блеф, призванный заставить Россию и Китай разоружаться в одностороннем порядке. О каких переговорах можно говорить, когда США сами в одностороннем порядке выходят из всех договоров? Мы всегда готовы к переговорам, но не под дулом пистолета" (на пресс-конференции 22 мая 2020 года).

Высказывания европейских политиков

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас: "Этот договор является важной частью европейской архитектуры контроля над вооружениями. Мы видим, что в последние годы действительно были сложности на стороне России при выполнении этого договора. С нашей перспективы это не оправдывает выхода. Это я постоянно давал понять в том числе госсекретарю Помпео совместно с моими коллегами из Франции, Польши и Великобритании" (из заявления от 21 мая 2020 года).

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр: "Я очень сожалею в связи с объявлением правительства США о выходе из договора. Все стороны должны предпринять усилия для того, чтобы сохранить это важное соглашение и предотвратить выход США из него. Мы продолжим выполнять договор" (в Twitter 22 мая 2020 года).

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде: "Швеция сожалеет о том, что США объявили о своем намерении выйти из ДОН, который играет важную роль в укреплении доверия и безопасности в Европе. Швеция будет и впредь поощрять полное соблюдение со стороны всех членов и надеется, что США пересмотрят свое решение" (в Twitter 21 мая 2020 года).

Совместное заявление МИД Бельгии, Германии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Финляндии, Франции, Чехии и Швеции: "Мы сожалеем в связи с объявлением администрации США о намерении выйти из Договора об открытом небе. Мы также разделяем обеспокоенность США по поводу выполнения Россией положений этого соглашения. Договор об открытом небе является важнейшим элементом системы укрепления доверия, которая была создана в последние десятилетия для повышения прозрачности и безопасности в Евро-Атлантическом регионе. Мы продолжим соблюдать Договор об открытом небе, который имеет очевидную ценность для контроля над обычными вооружениями и нашей общей безопасности" (22 мая 2020 года).

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг: "Россия на протяжении многих лет вводила ограничения, несовместимые с действием данного договора, в том числе на (инспекционные) полеты в районе Калининграда, и ограничивала полеты над своей территорией близ границ с Грузией. Продолжающееся избирательное исполнение Россией своих обязательств по этому договору подрывает вклад этого важного документа в стабильность и безопасность Евро-Атлантического региона" (из заявления на экстренном заседании Совета НАТО 22 мая 2020 года).

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер: "Договор является одним из столпов безопасности, имеющих решающее значение для поддержания мира и стабильности в Европе. Выход [США из договора] подрывает нашу безопасность" (в Twitter 22 мая 2020 года).