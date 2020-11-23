Биография экс-главы Хакасии Виктора Зимина

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 ноября 2020 года на 59-м году жизни от последствий новой коронавирусной инфекции умер заместитель генерального директора ОАО "Российские железные дороги", бывший глава Республики Хакасии Виктор Зимин.

Виктор Михайлович Зимин родился 23 августа 1962 года в деревне Диссос Краснотуранского района Красноярского края. Отец - Михаил Михайлович, русский, мать - Марта Карловна, немка (вместе с родителями была депортирована из Поволжья). Родители Виктора Зимина работали сначала в местном совхозе, затем переехали в село Катаново Аскизского района Хакасской автономной области Красноярского края (ныне аал Катанов, Республика Хакасия, РФ).

В 1981 году Виктор Зимин окончил отделение промышленно-гражданского строительства Абаканского сельскохозяйственного техникума, в 2007 году - Томский государственный архитектурно-строительный университет по специальности "автомобили и автомобильное хозяйство" (заочно).

Проходил срочную службу в танковых войсках Вооруженных сил СССР.

С 1983 года работал электриком-монтажником в Иркутском строительно-монтажном управлении. Был мастером, начальником участка в Дорстройтресте Красноярской железной дороги (Ачинск).

В 1986 году Виктор Зимин был назначен главным инженером строительно-монтажного управления в Боготоле (Красноярский край). Затем возглавил управление Красноярской железной дороги, курировал строительство ее Ачинского отделения.

В 1992-2007 годах - заместитель начальника по строительству - начальник дирекции строящихся объектов Абаканского отделения Красноярской железной дороги.

В 1999 году был одним из основателей в Хакасии отделения межрегионального движения "Единство" (лидер - Сергей Шойгу; с 2003 года - партия "Единая Россия").

26 декабря 2004 года был избран депутатом Верховного совета Хакасии IV созыва по партийному списку "Единой России".

В 2007-2008 годах - депутат Государственной думы РФ V созыва, член фракции "Единая Россия". Был избран 2 декабря 2007 года по списку "Единой России" (первый номер в региональной группе №19, Республика Хакасия). Входил в думский комитет по аграрным вопросам. Депутатские полномочия были прекращены досрочно 14 января 2009 года в связи с переходом на госслужбу.

В мае 2008 года стал секретарем политического совета республиканского отделения "Единой России".

10 декабря 2008 года депутаты Верховного совета Хакасии по представлению президента РФ Дмитрия Медведева наделили Виктора Зимина полномочиями председателя правительства республики (высшего должностного лица региона). 15 января 2009 года он официально вступил в должность. Сменил на этом посту Алексея Лебедя, ставшего депутатом Государственной думы РФ.

С 18 ноября 2010 года - глава - председатель правительства Республики Хакасия (в связи с переименованием должности руководителя республики).

4 декабря 2011 года баллотировался в Госдуму РФ VI созыва по списку партии "Единая Россия". Возглавлял региональную группу №19 (Республика Хакасия). После избрания отказался от депутатского мандата.

14 января 2013 года в связи с истечением срока полномочий был назначен временно исполняющим обязанности руководителя республики.

8 сентября 2013 года Виктор Зимин был избран главой - председателем правительства Хакасии. За него проголосовали 63,41% избирателей (баллотировался от "Единой России"). Его ближайший соперник, кандидат от ЛДПР Виктор Соболев, набрал 9,94%. 18 сентября того же года Виктор Зимин официально вступил в должность.

9 сентября 2018 года принял участие в выборах главы Хакасии от партии "Единая Россия". Занял второе место (32,42%), уступив первому секретарю Хакасского регионального отделения КПРФ Валентину Коновалову (44,81%). Поскольку никто из кандидатов не набрал свыше 50% голосов, в республике на 23 сентября был назначен второй тур. 21 сентября Виктор Зимин снял свою кандидатуру с выборов "по состоянию здоровья". 11 ноября 2018 года во втором туре голосования победу одержал единственный претендент Валентин Коновалов.

19 февраля 2019 года был назначен заместителем генерального директора ОАО "РЖД" Олега Белозерова - начальником Дирекции развития железных дорог Восточного полигона. Курировал развитие Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей.

Входил в политсовет Хакасского регионального отделения партии "Единая Россия".

Входил в совет директоров "Русгидро" (2010-2016).

Возглавлял совет Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Сибирское соглашение".

Являлся президентом Хакасского регионального отделения Федерации практической стрельбы.

По данным "СПАРК-Интерфакс", до 2019 года был учредителем и совладельцем ООО "Катанов" (производство зерна), ООО "Крепыш" (разведение домашних животных, ветеринарная деятельность), ООО "Лось" и ООО "Подтаежное" (организация охоты, рыбалки, туризма) и др.

Был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2013), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2012). Удостоен ордена Святого благоверного князя Даниила Московского II степени (2011), медали "Трудовая доблесть Хакасии".

Был отмечен почетным знаком "За заслуги перед профессиональным сообществом" (награда Союза журналистов России; 2016).

Почетный железнодорожник (2001). Заслуженный строитель Республики Хакасия.

Был женат, супруга - Татьяна Николаевна, учитель по образованию. Есть три дочери: Алена, Оксана и Татьяна.