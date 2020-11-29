Биография экс-президента РАН Владимира Фортова

ТАСС-ДОСЬЕ. 29 ноября 2020 года стало известно, что экс-президент Российской академии наук (РАН) академик Владимир Фортов умер на 75-м году жизни.

Он родился 23 января 1946 года в Ногинске Московской области в семье Евгения Викторовича (1916-1977) и Галины Ивановны (1917-1993) Фортовых. Отец был инженером-полковником ВВС, работал главным энергетиком ЦНИИ-30 Минобороны СССР. Мать преподавала историю в средней школе.

Образование, ученые степени

В 1968 году окончил Московский физико-технический институт (МФТИ; ныне имеет статус государственного университета) по специальности "термодинамика и аэродинамика" (дипломная работа была посвящена исследованию теплофизики неидеальной плазмы). В 1968-1971 годы учился в аспирантуре МФТИ (кафедра физической механики).

В 1971 году в МФТИ защитил диссертацию кандидата физико-математических наук на тему "Теплофизика плазмы ядерных ракетных двигателей". В 1976 году стал доктором физико-математических наук, тема диссертации - "Исследование неидеальной плазмы динамическими методами" (консультантом был академик Яков Зельдович). Профессор (1982). В 1987 году избран членом-корреспондентом, а в 1991 году - академиком Академии наук СССР (ныне - Российская академия наук, РАН).

Деятельность

Будучи студентом, со второго курса начал заниматься научной деятельностью. Проводил научные работы в НИИ-1 (ныне - Исследовательский центр им. М. В. Келдыша, Москва) Министерства авиационной промышленности СССР.

В октябре 1971 года по рекомендации академика Зельдовича был принят на работу в Отделение Института химической физики АН СССР в поселке Черноголовка (ныне город) Московской области (ныне - Институт проблем химической физики РАН), которым руководил академик, Нобелевский лауреат Николай Семенов. Работал младшим (с 1971 года), затем старшим (с 1975 года) научным сотрудником, с 1976 года заведовал лабораторией физической динамики. С 1999 года заведовал отделом экстремальных состояний вещества института. Являлся также главным научным сотрудником лаборатории теплофизики плотной плазмы, входящей в этот отдел.

С 1986 по 1992 годы - заведующий отделом теплофизических свойств веществ и высокоэнергетических воздействий Института высоких температур АН СССР (ИВТАН; с 1990 года - научное объединение "ИВТАН"; ныне Объединенный институт высоких температур, ОИВТ, РАН; Москва). В ИВТАН был приглашен Александром Шейндлином, который в то время возглавлял институт. С 2007 года по декабрь 2017 года был директором ОИВТ РАН. С 2017 года являлся научным руководителем института.

В 1990-1996 годы заведовал кафедрой физики высоких плотностей энергии МФТИ. С 1997 года был заведующим кафедрой физики высокотемпературных процессов факультета молекулярной и биологической физики института.

В 1992 году Владимир Фортов во главе научной группы начал проводить исследования во Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики в Арзамасе-16 (ныне город Саров Нижегородской области). В том же году возглавил созданный в Москве при ИВТАН Научно-исследовательский центр теплофизики импульсных воздействий (образован постановлением президиума АН СССР от 29 октября 1991 года). Впоследствии к центру были присоединены научные группы, работающие в Арзамасе-16 и Челябинске-70 (ныне - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики в городе Снежинск), и он преобразован в Институт теплофизики экстремальных состояний ОИВТ РАН (ныне - Научно-исследовательский центр теплофизики экстремальных состояний в составе ОИВТ РАН). Был директором центра, затем института до 2007 года.

В июне 1993 года был назначен председателем образованного Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), который возглавлял до 1997 года. Владимир Фортов организовал становление и работу РФФИ как первой в России независимой вневедомственной научной организации.

С 17 августа 1996 года по 17 марта 1997 года занимал должность заместителя председателя правительства РФ - председателя Государственного комитета РФ по науке и технологиям. После преобразования госкомитета в министерство, с 17 марта 1997 года по 25 июля 1998 года являлся министром науки и технологий РФ. При его участии был принят федеральный закон "О науке и государственной научно-технической политике" (1996).

С ноября 1996 года по ноябрь 2001 года - вице-президент Российской академии наук (академию возглавлял Юрий Осипов).

С 1996 года был членом президиума РАН (в последний был избран в марте 2018 года).

В 2002-2013 годы - академик-секретарь Отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления (ОЭММПУ) РАН. 28 сентября 2017 года был вновь избран академиком-секретарем ОЭММПУ РАН (представитель Отделения в президиуме академии).

Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС: в 1988 году совершил поездку в Припять в составе рабочей группы АН СССР для оценки последствий аварии на станции. Входил в состав комиссии по расследованию причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС (2009).

Принимал участие во многих экстремальных экспедициях и проектах. Совершил погружение на атомной подводной лодке К-461 "Волк" проекта 971 (2005) и на глубоководном аппарате "Мир" в озеро Байкал в рамках международной научно-исследовательской экспедиции "Миры на Байкале" (2010). Был участником Высокоширотной арктической глубоководной экспедиции на Северный полюс на научно-исследовательском судне "Академик Федоров" и атомном ледоколе "Россия" (2007), Международной антарктической экспедиции на Южный полюс и Полюс относительной недоступности (2008).

Президент РАН

С 2013 по 2017 годы занимал пост президента РАН. Был избран главой академии 29 мая 2013 года (набрал 58,3% голосов), 8 июля того же года утвержден президентом РФ Владимиром Путиным. Сменил на этой должности Юрия Осипова (возглавлял РАН с 1991 года). После объявленной в 2013 году реформы РАН, в результате которой к академии были присоединены Российская академия медицинских наук и Российская академия сельскохозяйственных наук, 27 марта 2014 года на первом общем собрании объединенной академии наук Владимир Фортов был наделен полномочиями на трехлетний срок (до 27 марта 2017 года). 23 марта 2017 года распоряжением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева был освобожден от должности президента РАН по своей просьбе.

Выступал против реформы РАН. В декабре 2015 года в интервью телеканалу "Россия-24" заявил, что это "самая радикальная и самая опасная реформа из всех, которые переживала академия", и, по его словам, она привела только к росту бюрократии в научной среде.

28 марта 2017 года на заседании президиума РАН бывший глава академии наук Владимир Фортов попросил перевести его на должность советника. В тот же день президиум принял постановление о назначении его на должность советника РАН.

Вклад в науку

Владимир Фортов внес весомый вклад в развитие физики высоких плотностей энергии, неидеальной плазмы, физики и механики ударных и детонационных волн.

Им были разработаны генераторы мощных ударных волн и экспериментальные методы изучения физических свойств вещества в экстремальных условиях. Предложен ряд применений электронных и ионных пучков и мягкого рентгеновского излучения для решения специальных задач (1980-е годы).

Ученым проведены пионерские экспериментальные исследования структурных и динамических свойств плазменно-пылевых кристаллов. В 1998 году на борту российской космической станции "Мир" впервые были выполнены эксперименты по кристаллической плазме в условиях микрогравитации (проекты "Плазменный кристалл-1, -2"), а с 2001 года на Международной космической станции проводится эксперимент "Плазменный кристалл-3" (совместно с Германией).

Кроме того, он принимал участие в международном проекте "Вега" по изучению космическими аппаратами кометы Галлея - при его участии были разработаны противометеоритная защита аппаратов и комплекс пылеударных научных приборов. В 1994 году возглавляемая им группа предсказала наблюдательные последствия столкновения кометы Шумейкеров-Леви с Юпитером. Аналогичная работа была выполнена в 2005 году в рамках проекта Deep Impact по контролируемому столкновению одноименного космического аппарата с кометой Темпеля.

Являлся членом Военно-промышленной комиссии РФ (сентябрь 2014 года - сентябрь 2017 года).

Был главным редактором четырех российских журналов: "Теплофизика высоких температур" (с 2002 года), "В мире науки" и другие, а также издания "Энциклопедия низкотемпературной плазмы" (с 2000 года).

Награды, почетные звания

Лауреат Государственной премии СССР (1988) и Государственной премии РФ в области науки и техники (1997), премий Правительства РФ в области науки и техники (1997, 1999, 2003) и в области образования (2010), Государственной премии РФ им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова (2012; в области создания вооружения и военной техники).

Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" (2017, 2016, 1999, 1996). Был награжден орденами Трудового Красного Знамени (1986), Почета (2006), Дружбы (2011), Александра Невского (2013), медалью "Ветеран труда" (1990). Имел благодарность президента РФ Бориса Ельцина (1998).

Был отмечен государственными наградами иностранных государств: являлся кавалером орденов Почетного легиона (2006; Франция), "За заслуги перед Федеративной Республикой Германией" (2006; ФРГ).

Лауреат Международной энергетической премии "Глобальная энергия" (2013), Международной премии Фонда Андрея Первозванного "За Веру и Верность" (2010), Демидовской премии (2017, "за выдающий вклад в изучение физики экстремальных состояний"). Был удостоен ряда научных международных именных премий: им. А. П. Карпинского (1997; за выдающиеся достижения в области теплофизики, теоретической и экспериментальной физики), им. М. Планка (2002; за выдающиеся исследования в области физики плазмы), им. П. Бриджмена (1999), им. Х. Альфвена (2003), им. Дж. Дюваля (2005) и других. Отмечен именной премией РАН - им. А. Г. Столетова (2011).

Был награжден золотыми медалями имени: С. П. Королева (1997), М. В. Келдыша (1997), Г. Н. Бабакина (1997), В. Г. Шухова (2001), И. В. Курчатова (2011), а также Международной золотой медалью им. А. Эйнштейна ЮНЕСКО (2004) и многими другими наградами.

Являлся заслуженным работником образования РФ (1996), заслуженным инженером России (2000).

Был членом ряда зарубежных академий и научных обществ: Европейской академии наук (1998), Королевской инженерной академии Великобритании (2003), Шведской Королевской инженерной академии (2004), Международной академии астронавтики (2000), Общества Макса Планка (2000; академия наук Германии), Национальной инженерной академии США (2002), Национальной академии наук США (2014), Национальной академии наук Республики Казахстан (2016), Американского физического общества (2001), Международного планетарного общества (1996), Российского Пагуошского комитета (2002) и других.

Являлся почетным членом 11 университетов (пяти российских и шести зарубежных), в том числе Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе РАН (1997; Санкт-Петербург), Томского государственного университета (2012) и др. В 2016 году совет руководителей Международного института прикладного системного анализа (ИИАСА, Австрия) присудил Фортову звание "Выдающийся приглашенный ученый" ИИАСА.

Был удостоен звания "Почетный гражданин Ногинска" (1999).

Мастер спорта СССР по баскетболу и парусному спорту.

Его именем в 1994 году решением Международного астрономического союза была названа одна из малых планет Солнечной системы - Fortov.

Научные труды

Автор более 900 опубликованных научных работ и 30 монографий, из них многие переведены на иностранные языки. Среди них "Неидеальная плазма" (1994), "Термодинамика и транспорт в неидеальной плазме" (2002; в соавторстве), "Экстремальные состояния вещества на Земле и в космосе" (2008) и другие.

Свободно владел английским языком.

Семья

Был женат, супруга - Татьяна Николаевна (в девичестве Поспелова, род. 1945). Дочь - Светлана (род. 1971).