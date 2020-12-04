Высказывания Анатолия Чубайса

ТАСС-ДОСЬЕ. 4 декабря 2020 года указом президента РФ Анатолий Чубайс назначен специальным представителем главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Накануне совет директоров АО "Роснано", согласно директиве правительства России, принял решение прекратить полномочия Анатолия Чубайса на посту председателя правления ООО "Управляющая компания "Роснано", которую он возглавлял с 2011 года.

Чубайс известен как автор и координатор российской программы приватизации. В 1990-е годы он руководил Госкомитетом РФ по управлению государственным имуществом, был вице-премьером и первым вице-премьером правительства РФ, занимал пост руководителя Администрации президента РФ. В 1998-2008 годы возглавлял правление компании РАО "ЕЭС России".

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила подборку высказываний Чубайса, сделанных им в разные годы.

О приватизации

"Приватизация в России до 1997 года вообще не была экономическим процессом… Она решала главную задачу - остановить коммунизм. Эту задачу мы решили" (интервью Александру Гентелеву для израильского документального фильма "Олигархи", 2004 год).

"У нас не было выбора между "честной" и "нечестной" приватизацией, потому что "честная" приватизация предполагает, что процесс проходит по четким и ясным правилам, исходящим от сильного государства, которое может заставить людей исполнять законы. В начале 90-x годов государства не было, и такого понятия, как законопослушание, тоже не было. Спецслужбы и правоохранительные органы страны были по ту сторону баррикад. Они были воспитаны на советском уголовном кодексе, по которому за любую частную предпринимательскую деятельность полагалось от трех до пяти лет тюрьмы. Единственный выбор, который у нас был - либо бандитский капитализм, либо бандитский коммунизм" (интервью изданию Financial Times 15 ноября 2004 года).

О рыночной экономике и реформах

"Либо план - либо рынок. Это дилемма совершенно очевидная. И принципы, в которые я искренне верю, требуют от нас этих решений" (интервью журналу "Формула карьеры" 5 ноября 2002 года).

"Я лично не сильно люблю реформы, они всегда болезненны. Реформы делать вообще нельзя. Их нужно делать только тогда, когда их нельзя не делать" (на выступлении в Красноярске 10 апреля 2003 года).

О становлении демократии в России

"Переход от плана к рынку страна прошла, не безболезненно мягко скажем, а переход от тоталитаризма к демократии страна не прошла. И по сложности, по глубине захвата основ народной жизни - я уж не знаю, какие слова говорить - это задачка посложнее… Это вектор, это стратегия, но это не та задачка, которая может быть решена за неделю или за полгода" (телеинтервью Владимиру Познеру на Первом канале 8 декабря 2008 года).

О ценности ваучера

"Ваучера может хватить на приобретение двух или даже трех, а если повезет, то и большего количества автомобилей "Волга" (из выступления на пресс-конференции "Народная приватизация: акции, чеки" 21 августа 1992 года).

Об опыте 1990-х годов

"Я считаю, что у нас до сих пор остаются фундаментальные вопросы, на которые мы либо не давали ответа, либо давали неправильный ответ. Мы забывали некоторые очевидные истины, которые, в общем, долго выстреливали. Например, истина о том, что в России живет русский народ, что русский народ отличается от еврейского народа или тем более от украинского, как мы недавно выяснили. <...> За созданием конкурентной рыночной экономики мы забыли, что нужно отвечать на вопрос о том, что мы думаем по поводу мигрантов в Москве и в Питере, как мы собираемся справляться с этой проблемой. <...> Если говорить про внешнеполитическую жизнь, то, вообще говоря, у России есть национальные интересы. <...> Как должна действовать Россия в ситуации, когда ее национальные интересы прямо противоречат национальным интересам Соединенных Штатов Америки? Я говорю, что мы, во-первых, не дали себе труда найти настоящие ответы на эти вопросы, во-вторых, даже если бы мы на эти вопросы ответили, нашего личностного потенциала и жизненного опыта было недостаточно для того, чтобы в стране российского масштаба это понимание сделать пониманием страны в целом" (Петр Авен, книга "Время Березовского", 2017 год).

"Если говорить об опыте 90-х, то, честно говоря, мне кажется, из опыта 90-х сегодня неприменимо ничего. Ничего совсем. Почему? Потому что абсолютно разная парадигма жизни. <...> Суть 90-х предельно проста: это решение двух задач. Задача № 1 - это построение рыночной экономики. <...> Вторая важнейшая задача 90-х - это построение российской государственности. <...> Сейчас мы находимся в абсолютно другой жизни. Нам не надо рыночную экономику строить, слава Богу. В этом смысле задача "создание институтов" на фоне полного разрушения и задача "использование институтов" для того, чтобы пройти кризис, - совершено различны" (интервью "Ельцин центру" 7 мая 2020 года).

О Советском Союзе

"Я ненавижу советскую власть. Более того, я мало что в жизни ненавижу так, как советскую власть. И особенно ее позднюю стадию. В моей жизни ничего омерзительнее, чем поздняя советская власть, не случалось" (интервью в рамках спецпроекта "Страна, которой нет" сайта "Лента.ру", 18 апреля 2012 года).

О Борисе Ельцине

"Я считаю, что Борис Николаевич сделал абсолютно невозможное, он привел нас от несвободы к свободе…" (заявление для прессы в день смерти бывшего президента РФ Бориса Ельцина 23 апреля 2007 года).

О Владимире Путине

"С точки зрения восприятия… базовых реформаторских задач в экономике, финансах, Путин гораздо ближе к нам, чем это принято думать" (стенограмма встречи Анатолия Чубайса с активом Пермского регионального отделения СПС 13 июня 2000 года).

"Сегодня просто не существует лучшего президента… Мне очевидно, Путин самый сильный и самый адекватный, и самый правильный…" (интервью Александру Гентелеву для израильского документального фильма "Олигархи", 2004 год).

О приоритетах бюджетной политики

"Чтобы всем жилось весело, хорошо и тепло - так не бывает" (выступая против увеличения расходов по ряду статей бюджета на заседании правительства 5 июня 1996 года)

"Надо понимать, что в кризис <...> тяжело людям, тяжело бизнесу, правительству тоже тяжело... <...> На тебя, естественно, со всех сторон обрушиваются требования: мы тонем, мы погибаем, немедленно дай денег. Нельзя реагировать на тех, кто громче всех кричит, потому что все кричат. Нужно жестко выбрать тех, кто сильнее всего пострадал" (интервью изданию Forbes 16 мая 2020 года).

О нефтегазовой игле

"Все, ребята! Хорош рассказывать про слезание с нефтяной иглы. Мы уже 15 лет слышим, как вы слезаете. Если не слезете, то в тупик заедете - не на горизонте в год, не на горизонте в три года, но в долгую. <...> Есть известная ковбойская поговорка: если лошадь сдохла, с нее надо слезать" (интервью изданию Forbes 16 мая 2020 года).

О "либеральной империи"

"...Я считаю, что идеология России - и я глубоко в этом убежден, - на всю обозримую историческую перспективу должна сталь идеологией либерального империализма, а целью Российского государства должно стать построение либеральной империи" (выступление в Санкт-Петербургском государственном инженерно-экономическом университете 25 сентября 2003 г.).

О войне в Чечне

"В Чечне происходит возрождение российской армии, утверждается вера в армию, и политик, который так не считает, не может считаться российским политиком. В этом случае есть только одно определение - предатель" (комментируя журналистам план мирного урегулирования в Чечне, предложенный лидером "Яблока" Григорием Явлинским, 12 ноября 1999 года).

Об оппонентах

"Происходит политизация как твоих действий, так и отсутствия действий. И твои оппоненты будут всегда говорить: ты сделал то или не сделал это, потому что хочешь навредить или украсть. Твои оппоненты наверняка вцепятся в наиболее популярные, самые красивые меры, которые в действительности совсем не такие работоспособные, как кажутся. Что делать, когда ситуация гиперполитизирована? Игнорируй. Игнорируй! Ничего, покричат. Гораздо важнее добиться профессиональной эффективности, чем политической победы над какими-то оппонентами" (интервью "Ельцин центру" 7 мая 2020 года).

О Достоевском

"Я <...> перечитал всего Достоевского, и я не чувствую ничего, кроме почти физической ненависти к этому человеку. Он, разумеется, гений, но за его представление о русских как об особенных, святых людях, за его культ страдания и ложный выбор, который он предлагает, мне хочется разорвать его на части..." (интервью изданию Financial Times 15 ноября 2004 года).

Об энергетике

"Электричество принципиально демократизировало мир - ведь экономически бессмысленно создавать дорогое электроснабжение для богатых - выгоднее дешевое для всех. Однако когда лампочки зажглись в миллионах окон, и провода опутали мир густой сетью, оказалось, что государства попали в зависимость от вновь родившейся отрасли-монополиста" (статья "Послесловие к РАО "ЕЭС России" в журнале "Вестник Европы", №24 за 2008 год).

Об инновациях

"Я считаю, что по совокупности имеющихся сегодня в стране исторических, экономических и социальных предпосылок запуск инновационной экономики может произойти в исторически короткие сроки (5 - 10 лет) и в масштабах, способных не только изменить структуру ВВП, но изменить и социальную структуру в стране" (ответ на открытое письмо Евгения Гонтмахера, 28 декабря 2009 г.).

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