Закон о Госсовете и утверждение бюджета. Какие инициативы одобрила Дума в осеннюю сессию

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 декабря 2020 года Государственная дума РФ VII созыва проводит заключительное пленарное заседание осенней сессии. Депутаты намерены рассмотреть проект закона о биологической безопасности в РФ, а также инициативы о штрафах за неповиновение силовикам на митингах, за нарушение требований по обеспечению устойчивого интернета в РФ и законодательства об иностранных агентах. ТАСС подготовил материал о том, какие законопроекты были приняты Госдумой во второй половине 2020 года.
Развитие новых норм Конституции РФ
- Принят закон о правительстве РФ, который установил новый порядок назначения президентом членов кабинета министров - после утверждения их Государственной думой (кроме министров так называемого силового блока, которые назначаются после консультаций с Советом Федерации). 10 ноября Госдума впервые утвердила вице-премьера и пять федеральных министров в соответствии с новой процедурой. В тот же день глава государства подписал соответствующие указы.
- Принят федеральный закон о Госсовете, определяющий его место в системе органов публичной власти, статус, порядок формирования и деятельности.
- Внесены поправки в закон о Конституционном суде (КС), которые наделили КС правом по запросу президента проверять конституционность законов и законопроектов на стадии их рассмотрения, выносить решения о неисполнении постановлений международных органов, если они противоречат Конституции РФ.
- Введен механизм прекращения полномочий судей Советом Федерации по представлению главы государства в случае совершения ими серьезных проступков. Кроме того, в закон "О судебной системе РФ" включена поправка об упразднении конституционных судов субъектов РФ к 1 января 2023 года.
- Принят пакет законопроектов, направленных на установление приоритета Конституции РФ над международными соглашениями и решениями межгосударственных органов на территории России. Применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем российской конституции, не допускается.
- Поправками в закон о прокуратуре введен новый порядок назначения на должность генпрокурора РФ, его заместителей, прокуроров субъектов Федерации и приравненных к ним прокуроров. Они будут назначаться президентом после консультаций с Советом Федерации, а освобождаться от должности главой государства.
- Внесены поправки в законы о Совете безопасности, Федеральной службе безопасности и внешней разведке, а также в федеральный конституционный закон об уполномоченном по правам человека. Сотрудникам силовых ведомств и омбудсмену запрещено иметь вид на жительство за границей, а также счета и вклады в иностранных банках, расположенных за пределами России.
- Принят новый федеральный закон о формировании Совета Федерации, который в том числе предусматривает право главы государства назначать пожизненных сенаторов, а также устанавливает порядок приобретения данного статуса экс-президентами России.
- Усилены гарантии неприкосновенности бывших президентов РФ. Экс-президент не сможет быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. Лишить бывшего главу государства неприкосновенности может лишь Совет Федерации на основании выдвинутого Госдумой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного и Конституционного судов.
- Принят законопроект о первой федеральной территории в России, в котором обозначены особенности организации публичной власти и осуществления экономической и иной деятельности. Первой федеральной территорией стал городской округ "Сириус" в Краснодарском крае.
- 23 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект во исполнение поправки к конституции, дающий в том числе право действующему президенту РФ Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства.
Другие ключевые законопроекты
- Утвержден федеральный бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (доходы в 2021 году предусмотрены в объеме 18,8 трлн рублей, в 2022 году - 20,6 трлн рублей, в 2023 году - 22,3 трлн рублей; расходы составят 21,52 трлн, 21,88 трлн и 23,67 трлн рублей соответственно).
- Принята новая методика расчета МРОТ и прожиточного минимума, исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (в 2021 году МРОТ составит 43% медианной зарплаты, или 12 792 рублей).
- Введено инициированное правительством госрегулирование цен на социально значимые товары.
- Введены нормы регулирования дистанционной работы.
- Одобрен механизм комплексного развития территорий, который в том числе допускает расселение аварийного и ветхого жилья.
- До 1 мая 2021 года продлена отсрочка по выплате задолженностей для пострадавшего от пандемии малого и среднего бизнеса.
- Ставка налога на доходы физических лиц повышена с 13% до 15% для доходов, превышающих 5 млн рублей в год.
- Установлен обратный акциз на сжиженный газ.
- С 2021 года в 3,5 раза повышен налог на добычу полезных ископаемых для металлургов и производителей удобрений (кроме новых проектов в рамках соглашений о защите и поощрении капитальных вложений).
- Скорректированы параметры налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, отменен ряд льгот по налогу на добычу полезных ископаемых, а также по экспортной пошлине для нефти с особыми физико-техническими характеристиками.
- Продлена заморозка накопительной части пенсии еще на год - до конца 2023 года.
- Принят законопроект о реформе системы обязательного медицинского страхования.
- Дачная амнистия продлена до 1 марта 2026 года.
- Срок вступления в силу норм об обязательной предустановке российского программного обеспечения на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV перенесен с 1 января 2021 года еще на три месяца.
- Принят законопроект о регулировании деятельности иностранных агентов, который дает возможность признавать иноагентами незарегистрированные политобъединения и физические лица, а также устанавливает уголовную ответственность за злостное нарушение требований закона о включении в перечень иноагентов.
- Введены административные штрафы до 150 тыс. рублей для госслужащих за оскорбление граждан.
- Введена уголовная ответственность за повторные призывы к отчуждению территорий РФ, а также административные штрафы за такое правонарушение (от 30 тыс. до 300 тыс. рублей; за публичные призывы в интернете - до 500 тыс. рублей).
- Установлены административные штрафы до 1,5 млн рублей за пропаганду или незаконную рекламу наркотиков в интернете.
- Ужесточены требования к работе журналистов при освещении митингов, демонстраций, а также запрещено иностранное финансирование таких публичных мероприятий.
- Роскомнадзор получил право блокировать интернет-ресурсы, допускающие дискриминацию в отношении российских СМИ;для социальных сетей введена обязанность с 1 февраля 2021 года самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент.
- Введены крупные штрафы для владельцев сайтов, включая социальные сети и видеохостинги, за отказ удалять запрещенную информацию: для юридических лиц до 4 млн рублей.
- Установлена уголовная ответственность за клевету в интернете: штраф до 1 млн рублей либо обязательные работы на срок до 240 часов, принудительные работы на срок до двух лет, арест до двух месяцев или лишение свободы до двух лет; также ужесточено наказание за подобные высказывания.
- Введен запрет на использование общедоступных персональных данных без согласия их владельца и право требовать от оператора их удаления, кроме того, запрещено разглашать сведения о судьях, прокурорах, сотрудниках СК, ФСБ и отдельных категориях военнослужащих.
- Банкам запрещено необоснованно отказывать клиентам в совершении операций, в том числе блокировать их счета.
- Статус ветеранов Великой Отечественной войны распространен на жителей осажденного Севастополя.
- Введена возможность дистанционного обжалования штрафов за нарушения на дорогах, зафиксированные средствами фотофиксации.
- Регионы получили право создавать платные медицинские вытрезвители, что позволит восстановить систему этих учреждений в стране.
- Установлен запрет на использование физлицами так называемого веселящего газа (закиси азота) для целей, не связанных с медицинским применением.
- Принят базовый законопроект о молодежной политике в РФ, который в том числе повышает возраст молодежи до 35 лет включительно.
- Волгоградская область перешла из третьей часовой зоны (МСК+1, UTC+4) в московскую часовую зону (МСК, UTC+3).
- Ратифицированы протоколы к соглашениям с Кипром и Люксембургом об избежании двойного налогообложения.