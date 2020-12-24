Закон о Госсовете и утверждение бюджета. Какие инициативы одобрила Дума в осеннюю сессию

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 декабря 2020 года Государственная дума РФ VII созыва проводит заключительное пленарное заседание осенней сессии. Депутаты намерены рассмотреть проект закона о биологической безопасности в РФ, а также инициативы о штрафах за неповиновение силовикам на митингах, за нарушение требований по обеспечению устойчивого интернета в РФ и законодательства об иностранных агентах. ТАСС подготовил материал о том, какие законопроекты были приняты Госдумой во второй половине 2020 года.

Развитие новых норм Конституции РФ

Принят закон о правительстве РФ, который установил новый порядок назначения президентом членов кабинета министров - после утверждения их Государственной думой (кроме министров так называемого силового блока, которые назначаются после консультаций с Советом Федерации). 10 ноября Госдума впервые утвердила вице-премьера и пять федеральных министров в соответствии с новой процедурой. В тот же день глава государства подписал соответствующие указы.

Принят федеральный закон о Госсовете, определяющий его место в системе органов публичной власти, статус, порядок формирования и деятельности.

Внесены поправки в закон о Конституционном суде (КС), которые наделили КС правом по запросу президента проверять конституционность законов и законопроектов на стадии их рассмотрения, выносить решения о неисполнении постановлений международных органов, если они противоречат Конституции РФ.

Введен механизм прекращения полномочий судей Советом Федерации по представлению главы государства в случае совершения ими серьезных проступков. Кроме того, в закон "О судебной системе РФ" включена поправка об упразднении конституционных судов субъектов РФ к 1 января 2023 года.

Принят пакет законопроектов, направленных на установление приоритета Конституции РФ над международными соглашениями и решениями межгосударственных органов на территории России. Применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем российской конституции, не допускается.

Поправками в закон о прокуратуре введен новый порядок назначения на должность генпрокурора РФ, его заместителей, прокуроров субъектов Федерации и приравненных к ним прокуроров. Они будут назначаться президентом после консультаций с Советом Федерации, а освобождаться от должности главой государства.

Внесены поправки в законы о Совете безопасности, Федеральной службе безопасности и внешней разведке, а также в федеральный конституционный закон об уполномоченном по правам человека. Сотрудникам силовых ведомств и омбудсмену запрещено иметь вид на жительство за границей, а также счета и вклады в иностранных банках, расположенных за пределами России.

Принят новый федеральный закон о формировании Совета Федерации, который в том числе предусматривает право главы государства назначать пожизненных сенаторов, а также устанавливает порядок приобретения данного статуса экс-президентами России.

Усилены гарантии неприкосновенности бывших президентов РФ. Экс-президент не сможет быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. Лишить бывшего главу государства неприкосновенности может лишь Совет Федерации на основании выдвинутого Госдумой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного и Конституционного судов.

Принят законопроект о первой федеральной территории в России, в котором обозначены особенности организации публичной власти и осуществления экономической и иной деятельности. Первой федеральной территорией стал городской округ "Сириус" в Краснодарском крае.

23 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект во исполнение поправки к конституции, дающий в том числе право действующему президенту РФ Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства.

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