Договор о запрещении ядерного оружия. История и основные положения

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 января 2021 года вступает в силу Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО, Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW). ТАСС подготовил материал об этом документе.

История разработки

Идея о разработке всеобъемлющего документа, запрещающего ядерное оружие, впервые прозвучала в 2010 году в ходе обзорной конференции по Договору о нераспространение ядерного оружия (ДНЯО), но она не была поддержана официальными ядерными державами - США, Россией, Великобританией, Францией и Китаем.

Позже обсуждение этой инициативы продолжилось на межправительственных конференциях по гуманитарным последствиям применения ядерного оружия в Норвегии, Мексике и Австрии в 2013 и 2014 годах. В 2015 году Генеральная ассамблея (ГА) ООН учредила группу для разработки "конкретных и эффективных правовых мер, законодательных положений и норм" для достижения и поддержания мира, свободного от ядерного оружия (резолюция 70/33 от 7 декабря 2015 года). 16 октября 2016 года Первый комитет ГА принял резолюцию о продвижении процесса многосторонних переговоров по ядерному разоружению и постановил созвать конференцию для согласования положений договора. Всего было проведено 20 пленарных заседаний.

Подписание, ратификация, вступление в силу

7 июля 2017 года на голосовании в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке текст разработанного юридически обязывающего документа о запрете ядерного оружия поддержали 122 государства. Страны "ядерного клуба", включая Индию, Пакистан и КНДР, не принимали участие в разработке этого документа.

20 сентября 2017 года - в день открытия документа для подписания - свою подпись под ним поставили представители 51 страны. На сегодня он подписан 86 государствами, ратифицирован 51 страной. Согласно документу, он вступает в силу через 90 дней после присоединения (ратификации) к нему 50-й страны.

Основные положения

Договор о запрещении ядерного оружия предусматривает полный запрет ядерного оружия. В преамбуле документа говорится о катастрофических последствиях его возможного применения для человека и окружающей среды. В 20 пунктах изложены условия имплементации договора, а также порядок выхода из него, если статус участника войдет в противоречие с требованиями национальной безопасности.

Государство-участник обязуется никогда не разрабатывать, не приобретать и не распространять, а также не накапливать ядерное оружие. Странам запрещается передавать кому бы то ни было ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, иметь контроль над таким оружием ни прямо, ни косвенно, а также применять или угрожать их применением. Кроме того, не разрешается любое размещение, установка и развертывание любого ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств на своей территории или в любом месте, находящемся под их юрисдикцией или контролем.

В обязанность каждой страны - участника договора входит необходимость "побуждать государства, не являющиеся участниками договора, подписать, ратифицировать, принять, утвердить договор или присоединиться к нему, преследуя цель обеспечить всеобщее присоединение к нему всех государств".

Участник соглашения не позднее чем через 30 дней после вступления документа в силу обязан предоставить генеральному секретарю ООН - он является депозитарием этого документа - заявление с информацией о том, владеет ли он или владел ядерным оружием и ликвидировал ли свою ядерную программу. Контроль над исполнением условий договора возложен на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Договор является бессрочным. Также был выработан механизм международных консультаций на высоком уровне. Так, первое совещание стран-участниц должно состояться через год после вступления договора в силу. Затем регулярные встречи должны проходить не реже чем раз в два года.

Выход из договора возможен только по прошествии 12 месяцев после уведомления об этом генерального секретаря ООН. При этом если страна - участник соглашения находится в состоянии войны, то процедура выхода не может быть начата до окончания военных действий.

Сторонники документа

Сторонниками договора являются преимущественно государства Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Океании, а также Иран - единственная страна, которую в настоящее время обвиняют в разработке ядерного оружия. Как заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, заинтересованность государств в этой инициативе "отражает растущую обеспокоенность опасностью, которая исходит от существования ядерного оружия, а также осознание катастрофических гуманитарных последствий его потенциального применения".

По утверждению разработчиков документа, присоединившиеся к соглашению страны изначально не рассчитывали, что члены "ядерного клуба" согласятся стать полноправными участниками этой инициативы. Тем не менее, по их мнению, наличие международного договора, подкрепленного авторитетом ООН, в конечном счете будет способствовать полному отказу от ядерного оружия всеми странами мира.

Позиция ядерных стран

Сразу после принятия документа в сентябре 2017 года Великобритания, США и Франция выступили с совместным заявлением, в котором сообщили, что никогда не станут его участниками. По мнению авторов заявления, подобная инициатива по ядерному разоружению "явно не берет в расчет актуальное состояние международной обстановки", из чего следует, что договор "не будет способствовать уничтожению ни одного ядерного заряда и не повысит безопасность ни одной страны". В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что РФ не подпишет документ, поскольку он "противоречит национальным интересам страны". Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай не присоединится к договору, потому что не хочет нарушать сложившуюся систему контроля над ядерными вооружениями.

29 октября 2018 года в Первом комитете (вопросы разоружения и международной безопасности) ГА ООН Россия, Великобритания, Франция, США и Китай подтвердили общую позицию, заявив, что не будут подписывать ДЗЯО. "Мы не будем поддерживать, подписывать или ратифицировать этот договор. ДЗЯО не будет иметь обязывающего характера для наших стран, и мы не приемлем каких-либо заявлений, что он вносит вклад в развитие обычного международного права; он не устанавливает какие-либо новые стандарты или нормы, - подчеркивается в заявлении. - Мы призываем все страны, которые рассматривают вопрос о поддержке ДЗЯО, серьезно подумать о связанных с ним последствиях для международного мира и безопасности".

Ядерные державы традиционно отвергают аргументы сторонников полного запрета этого вида оружия массового уничтожения, указывая на значительное сокращение ядерных арсеналов за последние десятилетия и опасаясь подрыва существующей системы нераспространения, которая была установлена договором о нераспространении ядерного оружия в 1968 году. По мнению российского МИД, "любая попытка улучшить ДНЯО может привести к его краху - слишком хрупкая это конструкция, слишком многоплановы противоречия между его государствами-участниками". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что "полная ликвидация ядерного оружия возможна только в контексте всеобщего и полного разоружения в условиях обеспечения равной и неделимой безопасности для всех".