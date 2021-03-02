Биография Михаила Горбачева

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 марта 2021 года исполняется 90 лет бывшему генеральному секретарю ЦК КПСС и президенту СССР Михаилу Горбачеву. ТАСС подготовил его биографию.

Происхождение и образование

Михаил Сергеевич Горбачев родился 2 марта 1931 года в с. Привольное Красногвардейского района Северо-Кавказского края (ныне - на территории Ставропольского края) в крестьянской семье. Его отец - Сергей Андреевич, работал механизатором на машинно-тракторной станции. Мать - Мария Пантелеевна (девичья фамилия Гопкало), всю жизнь проработала в колхозе.

В 1955 году Михаил Горбачев окончил юридический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, в 1967 году - заочное отделение Ставропольского сельскохозяйственного института (ныне Ставропольский государственный аграрный университет) с присвоением квалификации "агроном-экономист".

Начало карьеры, работа в Ставропольском крае

С 15 лет работал помощником комбайнера. После окончания университета по распределению был направлен на Ставрополье в краевую прокуратуру, но почти сразу перешел на комсомольскую работу.

В 1952 году вступил в Коммунистическую партию Советского Союза (КПСС, вышел из партии в августе 1991 года). Был заместителем заведующего отделом агитации и пропаганды Ставропольского краевого комитета Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ, 1955-1956), первым секретарем Ставропольского городского комитета ВЛКСМ (1956-1958), вторым (1958-1961), затем первым секретарем краевого комитета комсомола (1961-1966).

В 1961 году был избран делегатом XXII съезда КПСС. Позднее избирался делегатом XXIV (1971) и всех последующих (1976, 1981, 1986, 1990) съездов партии.

26 сентября 1966 года стал первым секретарем и членом бюро Ставропольского городского комитета КПСС, 5 августа 1969 года - вторым секретарем Ставропольского краевого комитета КПСС.

10 апреля 1970 года утвержден первым секретарем Ставропольского крайкома КПСС, занимал этот пост до 1978 года.

В 1970-1989 годах был депутатом Верховного Совета СССР (ВС) VIII-XI созывов. Работал председателем комиссий ВС СССР по делам молодежи (1974-1979), законодательных предложений (1979-1984) и по иностранным делам (1984-1985). Михаил Горбачев также избирался депутатом Верховного Совета РСФСР X-XI созывов (1979-1989).

В 1971-1991 годах - член Центрального комитета (ЦК) КПСС.

На высших партийных и государственных постах в СССР

27 ноября 1978 года на очередном пленуме партии был избран секретарем ЦК КПСС, после чего переехал в Москву. На новой должности курировал вопросы сельского хозяйства.

С 27 ноября 1979 года по 21 октября 1980 года - кандидат в члены высшего коллегиального органа власти в Советском Союзе - Политбюро ЦК КПСС. С 21 октября 1980 года входил в состав Политбюро.

11 марта 1985 года, после смерти генерального секретаря ЦК КПСС Константина Черненко, Михаил Горбачев был избран на этот пост по предложению министра иностранных дел СССР Андрея Громыко. Переизбран на второй срок в июле 1990 года на XXVIII съезде КПСС. 24 августа 1991 года сложил с себя полномочия генерального секретаря ЦК КПСС.

1 октября 1988 года был избран председателем президиума Верховного Совета СССР (пост упразднен согласно изменениям в Конституции СССР от 1 декабря 1988 года). 25 мая 1989 года на I съезде народных депутатов СССР избран председателем Верховного Совета СССР.

В 1985 году Михаил Горбачев инициировал проведение в СССР антиалкогольной кампании (свернута в 1988 году). В 1986 году он провозгласил политику гласности, в ходе которой в СССР были сняты цензурные ограничения, провозглашена свобода СМИ и др. В том же году Горбачев впервые использовал термин "перестройка" для обозначения начатых им преобразований в стране, заявив, что "поставил бы знак равенства между словами "перестройка" и "революция". В 1988 году в СССР была изменена избирательная система, что позволило выдвигать на выборах независимых от КПСС кандидатов, весной 1989 года в Советском Союзе прошли первые в стране конкурентные выборы. В 1986-1991 годах была легализована частная коммерческая деятельность, начата приватизация, государство отказалось от монополии внешней торговли, в 1991 году проведена конфискационная денежная реформа. Во внешнеполитической сфере Михаил Горбачев провозгласил политику "нового политического мышления" (1987), подразумевавшую отказ от конфронтации с государствами капиталистического лагеря, приоритет общечеловеческих ценностей в международных отношениях, курс на разоружение. Генсеком было принято решение о выводе советских войск из Афганистана (завершен в 1989 году), подписан ряд договоров с государствами Запада по сокращению ядерных и обычных вооружений. В 1989 году начался вывод советских войск из государств Восточной Европы, СССР отказался от контроля за их внутренней и внешней политикой, что привело к ликвидации в этих странах просоветской социалистической системы. В 1990 году был подписан Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, результатом которого стала ликвидация социалистической Германской Демократической Республики и объединение ее с Федеративной Республикой Германией.

Президент Советского Союза

В феврале 1990 года Михаил Горбачев заявил о необходимости учреждения поста президента СССР и отмены положения конституции о руководящей роли КПСС в государстве. 14 марта того же года в основной закон были внесены поправки, согласно которым отменялась однопартийная система и учреждался пост президента СССР. 15 марта на III съезде народных депутатов Горбачев был избран президентом Советского Союза (за - 1 тыс. 329 голосов, против - 495), в связи с чем покинул пост председателя ВС СССР.

В июле 1990 года Михаил Горбачев на XXVIII съезде КПСС выступил с идеей заключения нового союзного договора между республиками СССР. С 23 апреля по 23 июля 1991 года в резиденции главы государства в Ново-Огареве в обстановке секретности велись переговоры между Горбачевым и президентами девяти из 15 союзных республик - РСФСР, Украинской, Белорусской, Казахской, Узбекской, Азербайджанской, Таджикской, Киргизской и Туркменской ССР - о подписании нового соглашения (так называемый новогаревский процесс). В конце июля был согласован проект договора о создании Союза Суверенных Государств, который предполагал учреждение де-факто конфедеративного государства, в котором большинство полномочий передавалось республикам. Его подписание первоначально было запланировано на осень 1991 года. Однако 29-30 июля Михаил Горбачев провел закрытые встречи с лидерами РСФСР и Казахской ССР Борисом Ельциным и Нурсултаном Назарбаевым, в ходе которых договорился о подписании документа 20 августа. Решение было вызвано опасениями, что народные депутаты СССР проголосуют против договора. Тогда же Михаил Горбачев решил уволить ряд высших руководителей СССР, негативно относившихся к "новоогаревскому процессу" (вице-президента СССР Геннадия Янаева, премьер-министра Валентина Павлова и др.).

2 августа президент СССР выступил по Центральному телевидению, где заявил, что 20 августа новый союзный договор подпишут РСФСР, Казахстан и Узбекистан, а остальные республики сделают это "через определенные промежутки времени".

В ночь с 18 на 19 августа, когда Горбачев находился на отдыхе в Крыму, группа высших руководителей СССР из восьми человек (Геннадий Янаев, Валентин Павлов, министр обороны Дмитрий Язов, глава КГБ Владимир Крючков и др.) сформировала Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). С целью не допустить подписания союзного договора, который, по их мнению, привел бы к распаду СССР, члены ГКЧП попытались отстранить Горбачева от власти и ввели в стране чрезвычайное положение. Вице-президент Геннадий Янаев взял на себя исполнение обязанностей президента СССР. При этом в указе Янаева говорилось, что Михаил Горбачев не может исполнять обязанности главы государства "по состоянию здоровья". Против ГКЧП выступили руководители российской республики во главе с Борисом Ельциным. 21 августа 1991 года президиум Верховного Совета СССР заявил, что действия ГКЧП являются фактическим отстранением Горбачева от власти и потребовал отменить все распоряжения и. о. президента СССР. Несмотря на то, что в Москву, окрестности Ленинграда (ныне Санкт-Петербург), Таллина, Тбилиси и Риги были введены войска, руководители ГКЧП не решились на применение силы. В тот же день Геннадий Янаев подписал указ о роспуске ГКЧП и недействительности всех его решений. 22 августа Михаил Горбачев вернулся из Крыма в Москву, а основные участники ГКЧП были арестованы властями РСФСР.

После августовских событий 1991 года политические позиции Михаила Горбачева ослабли, значительную часть реальных функций по управлению страной взяло на себя российское руководство во главе с Борисом Ельциным, а также лидеры союзных республик на своих территориях.

С 5 сентября по 25 декабря 1991 года Михаил Горбачев занимал пост председателя Госсовета СССР, временного органа государственного управления, созданного на переходный период до подписания нового союзного договора. Помимо президента СССР в его состав входили лидеры десяти союзных республик (РСФСР, Украины, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Таджикистана, Азербайджана, Армении).

6 сентября 1991 года Михаил Горбачев подписал постановления Госсовета СССР о признании независимости Литвы, Латвии и Эстонии.

8 декабря 1991 года президенты РСФСР и Украины Борис Ельцин и Леонид Кравчук, а также председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич подписали Беловежское соглашение о ликвидации СССР и создании Содружества Независимых Государств (СНГ).

25 декабря 1991 года Михаил Горбачев в телеобращении объявил о прекращении своей деятельности на посту главы СССР. Ранее, 21 декабря 1991 года, решением Совета глав государств СНГ президент СССР получил пожизненные льготы: специальную пенсию, медицинское обеспечение для всей семьи, личную охрану, государственную дачу и др. Решение вопросов его материального обеспечения было возложено на правительство РСФСР.

Постсоветский период

С января 1992 года по настоящее время Михаил Горбачев является президентом Международного фонда социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд, Москва).

В 1993 году он основал Международную неправительственную экологическую организацию "Международный Зеленый Крест", до 2017 года являлся ее президентом.

В 1996 году Михаил Горбачев участвовал в выборах президента Российской Федерации, заняв в первом туре 16 июня седьмое место из 10 кандидатов. За него проголосовали 0,51% избирателей. Победу на выборах одержал Борис Ельцин (53,82% во втором туре 3 июля 1996 года).

В 1999 году Михаил Горбачев стал одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мира.

В 2000-2001 годах возглавлял общественный совет телекомпании НТВ.

В 2000 году учредил Российскую объединенную социал-демократическую партию, которая в 2001 году вошла в состав Социал-демократической партии России. Михаил Горбачев был ее лидером в 2001-2004 годах. С 2007 года по настоящее время возглавляет общероссийское общественное движение "Союз социал-демократов".

В 2002-2009 годах являлся сопредседателем российско-германского форума "Петербургский диалог", призванного способствовать развитию двустороннего сотрудничества между странами.

В 2010 году организовал международную организацию Форум новой политики, тогда же возглавил совет его учредителей. Задача форума - обсуждение актуальных мировых проблем авторитетными политическими и общественными деятелями из разных стран мира.

Награды, премии, книги и др.

Михаил Горбачев удостоен более 300 государственных и общественных наград, дипломов, почетных грамот и знаков отличия. Награжден тремя орденами Ленина (1971, 1973, 1981), орденами Октябрьской Революции (1978), Трудового Красного Знамени (1949), "Знак Почета" (1966), Почета (2001), Андрея Первозванного (2011) и др. Отмечен многими иностранными наградами и премиями.

Лауреат Нобелевской премии мира (1990).

Автор несколько десятков книг, в частности "Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира" (1987), "Жизнь и реформы" (1995), "Как это было. Объединение Германии" (1999), "Размышления о прошлом и будущем" (1998), "Наедине с собой" (2012), "После Кремля" (2014), "Остаюсь оптимистом" (2017) и др.

В 1997 году снялся в рекламе сети пиццерий "Пицца Хат", позднее участвовал в рекламных компаниях Национальных железных дорог Австрии (2000), производителя кожаных аксессуаров Louis Vuitton (2007) и др.

В 2004 году получил премию Grammy за озвучивание музыкальной сказки Сергея Прокофьева "Петя и волк" (совместно с итальянской актрисой Софи Лорен и экс-президентом США Биллом Клинтоном).

В 2009 году вместе с российским музыкантом Андреем Макаревичем записал аудиодиск "Песни для Раисы".

Личные сведения

Вдовец. С 1953 по 1999 год был женат на Раисе Максимовне Горбачевой (девичья фамилия Титаренко; 1932-1999). Дочь - Ирина Вирганская (род. 1957), соучредитель и вице-президент Горбачев-Фонда.