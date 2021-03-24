Биография российского педагога и общественного деятеля Евгения Ямбурга

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 марта 2021 года исполняется 70 лет российскому педагогу и общественному деятелю Евгению Ямбургу.

Евгений Александрович (Шоломович) Ямбург родился 24 марта 1951 года в Москве. Его мать была учительницей.

В 1972 году окончил исторический факультет Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина (ныне Московский педагогический государственный университет). Во время учебы подрабатывал электромехаником, работником цирка (впоследствии он вспоминал в одном из интервью, что на этом рабочем месте "медведей водил"). После вуза пытался поступить в аспирантуру Института психологии Академии наук СССР (ныне ИП РАН), однако ему было отказано по национальному признаку.

Доктор педагогических наук. Степень присвоена в 1997 году Институтом управления образования Российской академии образования (тема диссертации: "Теоретические основы и практическая реализация модели адаптивной школы").

Член-корреспондент (2000), действительный член (2014) Российской академии образования.

В 1972 году стал работать школьным преподавателем истории. С 1976 года был учителем московской средней школы №109 (9-й микрорайон Теплого Стана), в 1978 году был назначен ее директором. С 1981 года начал реализовывать модель адаптивной школы по интегрированному обучению детей с отклонениями в развитии. С 1991 года школа №109 была преобразована в экспериментальный комплекс, в который вошел детский сад, начальная, основная и старшая школы, досуговый центр, медико-психологический лицей. В ней была развернута система дополнительного образования, которая в настоящий момент включает в себя театральную студию, школу ремесел, творческое объединение путешественников, конно-спортивный клуб и т. д. Основной принцип работы адаптивной школы заключается в том, что не ребенок должен приспосабливаться к школе, а самому учебному заведению следует лучше учитывать способности и увлечения учащихся и разрабатывать специальные программы.

Параллельно с работой в школе №109 в 1990-1992 годах Евгений Ямбург был советником Министерства образования РСФСР/РФ, в 1993-1995 годах - начальником Управления образования Юго-Западного учебного округа г. Москвы.

В 2018 году Ямбург являлся доверенным лицом кандидата на пост мэра Москвы Сергея Собянина.

Автор монографии "Школа для всех" (1996), книг "Педагогический ансамбль школы" (1987), "Воспитание историей" (1989), "Эта скучная наука управления" (1992), "Педагогический декамерон" (2008), "Беспощадный учитель" (2019), "Искусство просвещать" (2020) и др.

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (1997).