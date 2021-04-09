Биография бывшего главы Северной Осетии Вячеслава Битарова

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 апреля 2021 года президент России Владимир Путин принял досрочную отставку главы Республики Северная Осетия - Алания Вячеслава Битарова. Врио руководителя региона назначен полномочный представитель главы государства в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Битаров возглавлял республику с 29 февраля 2016 года (1 866 дней). По продолжительности пребывания в должности занимал 24-е место среди глав субъектов Федерации. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила его биографию.

Вячеслав Зелимханович Битаров родился 21 февраля 1961 году в селе Верхний Садон Алагирского района Северо-Осетинской АССР (ныне Республика Северная Осетия - Алания) в шахтерской семье. При этом, по словам самого Битарова, его настоящая дата рождения - 2 февраля, однако при оформлении паспорта в документы ошибочно внесли 21 февраля.

В 1984 году он окончил факультет механизации Горского сельскохозяйственного института (ныне Горский государственный аграрный университет) по специальности "инженер-механик".

С 1978 года работал слесарем Садонского свинцово-цинкового комбината Алагирского района (Северная Осетия).

В 1984-1986 годах служил в рядах Вооруженных сил СССР.

После прохождения воинской службы работал инженером-механиком в совхозе "Цветы Осетии".

В 1991 году возглавил крестьянское хозяйство "ФАТ".

В 2002-2007 годах занимал должность директора ООО "Агрофирма "ФАТ".

11 мая 2003 году был избран депутатом Собрания представителей Владикавказа (городская дума) по одномандатному округу №60. За него проголосовали 48,33% избирателей.

В 2007-2010 годах - генеральный директор ООО "Группа компаний "Пивоваренный дом "Бавария" (производство пива, сладких газированных напитков), в которое вошла агрофирма "ФАТ".

В 2007-2015 годах - депутат парламента Республики Северная Осетия. 2 декабря 2007 года был избран депутатом парламента Республики Северная Осетия IV созыва. Баллотировался в порядке самовыдвижения по Нальчикскому одномандатному округу №28, получил 90,66% голосов. Второе место занял кандидат от "Справедливой России", водитель фирмы "ФАТ" Игорь Чехов (3,5%). В региональном парламенте Битаров возглавлял комитет по аграрной и земельной политике, экологии и природным ресурсам. Был членом фракции "Единая Россия".

14 октября 2012 года вновь избран депутатом парламента V созыва по Нальчикскому округу №28 (был выдвинут партией "Единая Россия"), набрав 69,67% голосов. Его ближайший соперник (от КПРФ), помощник депутата Госдумы РФ Эдуард Адаев, получил 11,35%. Битаров занимал должность заместителя председателя республиканского парламента, входил во фракцию "Единая Россия". Депутатские полномочия исполнял на непостоянной основе.

В ноябре 2012 года - июне 2015 года - глава ООО "Группа компаний "Пивоваренный дом "Бавария".

С 10 июня 2015 года был врио первого заместителя председателя правительства Республики Северная Осетия - Алания.

24 сентября 2015 года назначен председателем правительства Северной Осетии, сменил на посту Сергея Такоева.

19 февраля 2016 года, после смерти главы Северной Осетии Тамерлана Агузарова, Битаров стал исполняющим обязанности руководителя республики (согласно должностным полномочиям).

29 февраля 2016 года Путин назначил его временно исполняющим обязанности главы Республики Северная Осетия - Алания.

27 августа 2016 года Путин внес в парламент Северной Осетии три кандидатуры на должность главы республики: Битарова, заместителя председателя республиканского парламента Гария Кучиева и председателя парламентского комитета по науке, образованию, культуре и информационной политике Елены Князевой. 18 сентября 2016 года депутаты регионального заксобрания избрали Вячеслава Битарова главой Северной Осетии - Алании (за - 56 человек из 61). В тот же день он официально вступил в должность.

Член высшего совета партии "Единая Россия"

Возглавлял общественную организацию "Федерация дзюдо РСО-Алания" и отделение Всероссийского общества охраны природы в Северной Осетии.

Сумма декларированного дохода за 2019 год составила 39 млн 605 тыс. рублей.

Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Северная Осетия - Алания.

Женат, имеет троих детей.