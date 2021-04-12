Первый в космосе. Биография Юрия Гагарина

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 апреля 2021 года исполняется 60 лет первому полету человека в космос. Его совершил советский космонавт Юрий Гагарин на корабле-спутнике "Восток". ТАСС подготовил его биографию.

Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино Гжатского района Западной области (ныне Гагаринский район Смоленской области) в крестьянской семье. Отец, Алексей Иванович (1902-1973), был плотником. Мать, Анна Тимофеевна (1903-1984), работала дояркой. Юрий Гагарин был четвертым ребенком; братья - Валентин, Борис, сестра Зоя. Во время Великой Отечественной войны семья Гагариных находилась на оккупированной территории, а после ее окончания переехала в городе Гжатск (ныне Гагарин).

Образование

В 1949 году Юрий Гагарин поступил в ремесленное училище №10 в подмосковных Люберцах (ныне Люберецкий техникум им. Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю. А. Гагарина). Одновременно учился в Люберецкой вечерней школе рабочей молодежи. В июне 1951 года с отличием окончил училище, получив специальность формовщика-литейщика, и 7-й класс вечерней школы.

В августе 1951 года по направлению Московского областного управления трудовых резервов он был зачислен в Саратовский индустриальный техникум (ныне Профессионально-педагогический колледж Саратовского государственного технического университета им. Ю. А. Гагарина). Окончил его в 1955 году с отличием по специальности "литейное производство".

В 1954-1955 годах одновременно с учебой занимался в Саратовском областном аэроклубе, летал на Як-18. 14 марта 1955 года совершил свой первый прыжок с парашютом с высоты 800 м.

В 1957 году с отличием окончил 1-е Чкаловское военное авиационное училище летчиков им. К. Е. Ворошилова (в 1958 году училище было переименовано в Оренбургское в связи с возвращением городу прежнего названия), получив квалификацию летчика-истребителя. Во время учебы летал на самолетах Як-18, МиГ-15бис.

С сентября 1961 года по март 1968 года был слушателем инженерного факультета Военно-воздушной инженерной академии им. Н. Е. Жуковского в подмосковном г. Монино. Окончил академию с отличием по специальности "пилотируемые воздушные и космические летательные аппараты и двигатели к ним" (квалификация - летчик-космонавт-инженер).

Служба в ВВС

С декабря 1957 года служил летчиком в 769-м истребительном авиационном полку 122-й истребительной авиадивизии Военно-воздушных сил (ВВС) Северного флота в пос. Луостари-Новое Мурманской обл. Выполнял полеты в сложных метеорологических условиях и в ночное время на самолете МиГ-15.

Военный летчик III класса. К концу 1959 года налетал на авиационной технике 257 часов, выполнил 41 прыжок с парашютом.

В отряде космонавтов

В 1959 года Юрий Гагарин, узнав о наборе кандидатов для испытания новой летной техники (будущих космических кораблей), написал рапорт с просьбой зачислить его в группу испытателей. Осенью того же года он был вызван в Москву для прохождения всестороннего обследования в Центральном научно-исследовательском авиационном госпитале.

7 марта 1960 года приказом главнокомандующего ВВС СССР Константина Вершинина Юрий Гагарин был зачислен слушателем-космонавтом в отряд космонавтов Центра подготовки космонавтов (ЦПК, ныне Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина). 11 октября того же года в составе группы из шести летчиков (помимо Гагарина в нее входили Валерий Быковский, Григорий Нелюбов, Андриян Николаев, Павел Попович и Герман Титов) приступил к подготовке к первому пилотируемому полету на космическом корабле "Восток".

25 января 1961 года был назначен на должность космонавта ЦПК с присвоением квалификации "космонавт ВВС".

8 апреля 1961 года госкомиссия утвердила старшего лейтенанта ВВС Юрия Гагарина пилотом корабля "Восток". Его дублером стал Герман Титов.

Полет в космос

12 апреля 1961 года в 09:07 мск с 5-го Научно-исследовательского испытательного полигона Минобороны СССР (так тогда назывался космодром Байконур) стартовала ракета-носитель 8К72К (впоследствии получила название "Восток"), которая вывела на орбиту Земли корабль-спутник "Восток" с Юрием Гагариным на борту. Однако ТАСС передал сообщение не сразу, а спустя 50 минут после старта. Новость вышла с запозданием, так как ожидалось подписание указа о присвоении Гагарину внеочередного звания "майор" (на этом настоял первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совета министров СССР Никита Хрущев).

Корабль "Восток" совершил один виток вокруг Земли, в тот же день Юрий Гагарин вернулся на Землю. Он катапультировался из спускаемого аппарата корабля и приземлился с помощью парашюта на колхозном поле недалеко от деревни Смеловка Саратовской области.

До 1971 года факт приземления Гагарина на парашюте держался в секрете. Это было связано с процедурой регистрации рекорда, установленной Международной авиационной федерацией (Federation Aeronautique Internationale, FAI). На тот момент правила требовали, чтобы пилот, претендовавший на мировой рекорд, приземлился внутри летательного аппарата. В 1971 году FAI пересмотрела свои требования, решив, что методика посадки в космонавтике может отличаться от авиационной.

После полета

В конце апреля 1961 года Юрий Гагарин отправился за рубеж с "миссией мира". В общей сложности за три года первый космонавт планеты посетил около 30 стран, в том числе Чехословакию, Болгарию, Финляндию, Великобританию, Польшу, Кубу, Бразилию, Канаду, Венгрию, Индию, Египет, Австрию, Японию, Францию, Мексику, ГДР, Швецию, Норвегию и другие.

С мая 1961 года он работал в ЦПК командиром отряда космонавтов и старшим инструктором-космонавтом.

В июне 1962 года ему досрочно было присвоено звание подполковника, а в ноябре 1963 года - полковника.

С декабря 1963 года Гагарин был заместителем начальника ЦПК и одновременно начальником отдела по летно-космической подготовке. В марте 1964 года, сохраняя прежние должности, был вновь назначен старшим инструктором-космонавтом.

С марта 1966 года был заместителем начальника ЦПК по летно-космической подготовке, старшим инструктором-космонавтом.

В сентябре 1965 года - апреле 1967 года Юрий Гагарин проходил подготовку к полету на первом пилотируемом корабле "Союз" в составе второго экипажа, был дублером Владимира Комарова. После гибели Комарова 24 апреля 1967 года при возвращении на "Союзе-1" кандидатура Гагарина больше не рассматривалась для дальнейших полетов в космос.

В 1968 года добился разрешения о возобновлении летной практики в ВВС.

Первый космонавт избирался депутатом Верховного совета СССР VI и VII созывов (1962, 1966), был президентом Общества советско-кубинской дружбы.

Гибель

Юрий Гагарин погиб 27 марта 1968 года при выполнении полета на учебно-тренировочном истребителе МиГ-15УТИ. Вместе с ним разбился летчик-инструктор Герой Советского Союза Владимир Серегин. Самолет упал вблизи деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области. Точная причина авиакатастрофы не установлена. В 1975 году на месте гибели летчиков был открыт мемориал.

Урны с прахом Гагарина и Серегина были захоронены 30 марта 1968 года у Кремлевской стены на Красной площади в Москве с воинскими почестями под залпы артиллерийского салюта.

15 апреля 1968 года Юрий Гагарин был исключен из списков офицерского состава ВС СССР как погибший при исполнении служебных обязанностей.

Звания, награды

За осуществление полета в космос 14 апреля 1961 года Юрий Гагарин был удостоен звания Героя Советского Союза (1961) и награжден орденом Ленина (1961). В тот же день вышел указ Президиума Верховного совета СССР об учреждении почетного звания "Летчик-космонавт СССР" и присуждении его Гагарину.

Кроме того, первый космонавт планеты был отмечен многими иностранными почетными званиями и наградами. В их числе - Герой Социалистического Труда Болгарии (1961), Герой Социалистического Труда Чехословакии (1961), Герой Труда Вьетнама (1962), а также ордена Крест Грюнвальда I степени (1961, Польша), "Плайя Хирон" (1961, Куба), Государственного знамени Венгрии (1961), Георгия Димитрова (1961, Болгария), Карла Маркса (1963, ГДР) и др.

Помимо этого он был награжден золотой медалью им. К. Э. Циолковского Академии наук СССР, медалью де Лаво FAI и другими.

Имел звание "Почетный радист СССР" (1962). Был заслуженным мастером спорта по бегу (1961), почетным членом Международной академии астронавтики (1966).

Юрий Гагарин - почетный гражданин многих российских городов, в т.ч. Калуги (1961), Смоленска (1966), Севастополя (1967), Саратова (1967), Люберец (1987), а также ряда зарубежных, среди них Байконур (1977, Казахстан) и другие.

Книги

Юрий Гагарин написал книги "Дорога в космос" (1962), "Вижу Землю..." (1968), "Психология и космос" (в соавторстве с медиком, специалистом по космической медицине Владимиром Лебедевым; вышла в 1971 году, уже после гибели первого космонавта).

Личные сведения

Был женат на Валентине Ивановне Гагариной (1935-2020, в девичестве Горячева), выпускнице Оренбургского медучилища. В браке родились две дочери.

Елена (родилась в 1959 году) окончила исторический факультет Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова, является почетным профессором МГУ (2017), с 2001 года работает генеральным директором Государственного историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль".

Галина (родилась в 1961 году) - выпускница Московского института народного хозяйства (ныне Российского экономического университета, РЭУ) им. Г. В. Плеханова, доктор экономических наук, заведует кафедрой национальной и региональной экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова.

В память о космонавте

День первого полета человека в космос, 12 апреля, ежегодно с 1962 года отмечается в России (ранее в СССР) как День космонавтики, с 1969 года - как Всемирный день авиации и космонавтики. Резолюцией Генеральной ассамблеи ООН A/RES/65/271 от 7 апреля 2011 года этот день был провозглашен Международным днем полета человека в космос.

В 1968 году FAI учредила золотую медаль им. Ю. А. Гагарина.

В 1968 году в честь первого космонавта Гжатск и Гжатский район Смоленской обл. были переименованы в Гагарин и Гагаринский район. Его имя носят Центр подготовки космонавтов, Военно-воздушная академия им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина, Саратовский государственный технический университет, Люберецкий техникум, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (Хабаровский край, филиал ПАО "Компания "Сухой"), станция Новосибирского метрополитена, Международный аэропорт "Гагарин" Саратова, кратер на обратной стороне Луны, один из астероидов Солнечной системы (1772 Gagarin), а также парки, улицы и площади во многих городах.

За площадкой №1 на Байконуре, с которой стартовал корабль-спутник "Восток" с первым космонавтом, закреплено название "Гагаринский старт". В состав космического флота СССР входило научно-исследовательское судно "Космонавт Юрий Гагарин". В его честь назван главный трофей Континентальной хоккейной лиги - Кубок Гагарина.

В городе Гагарин действует мемориальный музей космонавта. В Саратовской области на месте приземления космонавта открыты памятник (1981) и мемориальный комплекс (2011).

В Москве установлены бюст (на Алее космонавтов) и памятник (на площади Гагарина) космонавту. В городе Байконур открыт памятник, на космодроме - бюст. Памятники также установлены в российских городах Гагарин, Звездный городок (Московская область), Циолковский (Амурская область, административный центр космодрома Восточный) и др. Кроме того, памятники и бюсты Гагарину открыты в Великобритании, Германии, Индии, Испании, Италии, Китае, США, Франции, США и других странах мира. В 2018 году бронзовый бюст космонавта был установлен на российской научной станции Прогресс в Антарктиде.

В 2011 году, в 50-летнюю годовщину полета первого космонавта, были учреждены премии правительства РФ им. Ю. А. Гагарина в области космической деятельности, которые присуждаются по шести направлениям. Имя Гагарина было присвоено пилотируемому кораблю "Союз ТМА-21", стартовавшему в апреле 2011 года с Байконура с очередным экипажем на Международную космическую станцию (МКС). А в 2021 году по случаю 60-летия полета имя "Ю. А. Гагарин" получил корабль "Союз МС-18", который стартовал 9 апреля с членами 65-й длительной экспедиции на МКС.